An der Breiten Straße 71/72 in Velten ist der erste Spatenstich für die Senioren-Residenz Schweihofer erfolgt. Für 17 Millionen Euro sollen bis Herbst 2020 bis zu 118 alte Menschen in 110 Einzel- und vier Doppelzimmern ein neues Zuhause finden. Den geplanten Neubau betrachten viele Anwohner mit Sorge. Denn schon jetzt ist die Parkplatzsituation angespannt.