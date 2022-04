Velten: 20 000 Euro Schaden nach Diebstahl aus Container

Velten

Bislang Unbekannte haben sich in der Zeit von Freitag (22. April), 13 Uhr, bis Montag (25. April), 6.45 Uhr, auf einem Betriebsgelände in der verlängerten Hohenschöppinger Straße in Velten an einem Container zu schaffen gemacht. Aus diesem stahlen die Täter hochwertige Werkzeuge und eine Maschine zur Bodenverdichtung.

Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl in Velten

Zudem stahlen sie eine weitere Maschine, die auf dem Areal abgestellt war. Der Gesamtschaden wird mit mehr als 20 000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline