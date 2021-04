Polizeibeamte führten am Sonnabend, 10. April 2021, gegen 23 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten durch und konnten bei einem 27-jährigen kontrollierten Fahrzeugführer nebst Alkoholisierung von 0,98 Promille auch einen Nachweis von Drogenkonsum erbringen.