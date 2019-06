Velten

Am Freitagmittag verwechselte ein 78-Jähriger Fahrzeugführer die Bremse mit dem Gaspedal als er mit seinem PKW Audi auf dem Parkplatz des Penny Marktes in Velten in der Rosa-Luxemburg-Straße einparken wollte. Daraufhin fuhr das Fahrzeug über eine dort befindliche Absperrung. In diesem Zuge touchierte er ein geparktes Fahrzeug bevor er mit seinem PKW in die Hauswand des Penny Marktes fuhr.

Dort kam er dann zum Stehen. Beide Insassen des PKW erlitten einen Schock und klagten im Anschluss über Schmerzen der Halswirbelsäule, woraufhin diese zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht wurden. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde der Führerschein des 78-Jährigen Fahrers sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro.

Von MAZonline