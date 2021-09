Velten: Abstimmung über Bürgerhaushalt beginnt

Velten

Bänke, Blumenschalen für den Rathausplatz, Boule-Bahn, Stadtputz-Tag oder Töpferkurse für Kinder. Trimm-Pfad für Senioren, Hundetoiletten oder Sackgassenschild? Alle Veltenerinnen und Veltener – vom Kleinkind bis zum Senior – haben die Gelegenheit, bis Samstag, 30. Oktober 2021, über die aktuellen Vorschläge für den Bürgerhaushalt 2021/22 abzustimmen. Bis zum 31. Mai konnten Vorschläge eingereicht werden.

107 Vorschläge für Veltens Bürgerhaushalt wurden eingereicht

Insgesamt waren es 107 Ideen, die im Rathaus eingegangen waren. All diese vielen, ganz unterschiedlichen Wünsche wurden daraufhin von den Verwaltungsmitarbeitenden auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft. Am Ende schafften es 34 kreative Ideen auf die Abstimmungsliste. Wer sich aktiv an der Abstimmung beteiligt, sorgt mit nur wenigen Kreuzen auf dem Abstimmungsbogen dafür, dass die Ofenstadt Velten noch ein wenig attraktiver und lebenswerter gestaltet werden kann. Denn immerhin gilt es, 50.000 Euro auf die Vorschläge zu verteilen.

Vor Ort, per Brief oder online abstimmen

Es besteht wieder die Möglichkeit, neben der Vor-Ort-Abstimmung im Kommunikationszentrum am 30. Oktober auch online und per Briefwahl seine Favoriten zu benennen. Die Briefwahl-Unterlagen können bis zum 22. Oktober angefordert werden. Wer online abstimmen möchte, kann sich ab Montag, 20. September, bis Mittwoch, 6. Oktober, dazu anmelden.

Anmeldungen für die Online- oder Briefwahl nimmt Jessica Goerlich entgegen. Sie ist telefonisch wochentags von 8 bis 15 Uhr unter 03304 / 379 149 oder jederzeit per E-Mail unter buergerhaushalt@velten.de erreichbar.

Unterschiedliche Fristen zu beachten

Je nach Wahl der Abstimmungsmethode gibt es unterschiedliche Fristen zu beachten. Briefwahl: Anmeldung bis zum 22. Oktober 2021, Rücksendung bis 30. Oktober 2021 (Poststempel). Online-Abstimmung: Anmeldung vom 20. September bis 6. Oktober 2021. Abstimmungszeitraum für alle angemeldeten Personen: 11. Oktober bis 30. Oktober 2021. Vor-Ort-Abstimmung: 30. Oktober 2021, 10 Uhr bis 16 Uhr, Kommunikationszentrum.

Abstimmen darf jede Veltenerin und jeder Veltener. Jeder Einzelne erhält vier Stimmen, die nach Belieben auf mehrere Vorschläge oder auch nur auf einen Vorschlag verteilt werden können. Insgesamt steht ein Budget in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung. Alle Vorschläge – auch die Begründungen für nicht abstimmungsfähige Vorschläge – finden sich unter www.velten.de / Bürgerhaushalt.

Von MAZonline