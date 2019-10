Velten

Alle Veltenerinnen und Veltener sind aufgerufen, bei der Abstimmung zum 1. Bürgerhaushalt am Sonnabend, 26. Oktober, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im Kommunikationszentrum, Bibliotheksgasse 1, mitzuentscheiden. Die Veranstaltung wird von einem kleinen Bürgerfest begleitet. Die Auszählung der Stimmen erfolgt ab 16 Uhr.

Bis zum 30. Juni hatten zahlreiche Bürger ihre Vorschläge für den Bürgerhaushalt eingereicht – 144 waren es am Ende. Die Stadtverwaltung prüfte während der Sommermonate jeden einzelnen auf Herz und Nieren und klopfte sie auf die in der Richtlinie für den Veltener Bürgerhaushalt festgelegten Kriterien ab. So wurden erste Kosten ermittelt, recherchiert, ob es bereits Fördermöglichkeiten gibt und sichergestellt, dass der Vorschlag der Allgemeinheit zu Gute kommt und ihm kein Gesetz widerspricht.

Unter den 144 Vorschlägen befanden sich auch einige gleichlautende Ideen, die gemäß Richtlinie zusammengefasst wurden. Das Ergebnis ist eine finale Liste mit 43 verschiedenen Vorschlägen, die nun zur Abstimmung stehen. Diese reichen von Wünschen nach neuen Sitzgelegenheiten oder Mülleimern bis hin zu Geschwindigkeitsbegrenzungen, neuen Radwegen, Blühstreifen und Kulturangeboten. „Einige Vorschläge fielen aufgrund der zu erwartenden Kosten aus dem Rahmen. Aber wir haben dadurch zum Beispiel Hinweise zu möglicherweise verbesserungswürdigen Dingen, wie Verkehrssituationen, erhalten, denen wir nun nachgehen“, erklärt Berthold Zenner, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, Bau und Ordnung.

Von MAZonline