AfD-Stadtverordneter Heiko Gehring soll Chefin des Kita-Ausschusses bedroht haben

Velten

Es gibt einen ernsten Vorwurf gegen den Veltener AfD-Stadtverordneten Heiko Gehring: Am 4. Februar soll er Janina Gumprecht, die Leiterin des Kita-Ausschusses der „Kita Kinderland“, auf dem Parkplatz der Einrichtung abgefangen und verbal bedroht haben. Gehring, dessen Kind die Kita besucht, habe der Fotografin gedroht, dafür zu sorgen, dass sie den lukrativen Auftrag in der Kita verlieren könnte. Die 38-Jährige hat nicht nur selbst ein Kind dort, sondern fotografiert die Kinder im Auftrag eines Unternehmens. „Er sagte, er könnte ja mal eine Ausschreibung für einen Kitafotografen anregen.“

Hintergrund sei die Tatsache, dass Gehring, der mit seiner AfD-Fraktion eine eigene Schulküche für Velten gefordert hatte, unzufrieden mit dem Kita-Essen sei – Gumprecht hingegen nicht. Heiko Gehring habe kritisiert, dass Gumprechts Ehemann sich zum Thema auf Facebook geäußert hatte. „Es kann nicht sein, dass man verbal bedroht wird, wenn man eine Meinung nicht teilt“, so die Vorsitzende des Kita-Ausschusses. Dieser hatte entschieden, den Stadtverordneten einen offenen Brief zum Vorfall vorzulegen – verbunden mit der Bitte, Gehrings Verhalten zu thematisieren. „Wenn er sich so gegenüber Ehrenamtlern verhält, braucht man sich nicht wundern, wenn keiner mehr ein Ehrenamt machen will.“

Bürgermeisterin Ines Hübner stellt sich hinter die junge Mutter

„Das Schreiben macht mich persönlich sehr betroffen“, erklärte Bürgermeisterin Ines Hübner mit Blick auf den offenen Brief. Sollten sich die Vorwürfe so bestätigen, könnte man es als Versuch von Heiko Gehring deuten, jemandem Angst zu machen, der anderer Meinung sei als er. „Ich möchte mich deshalb in aller Form moralisch hinter unsere Kita-Ausschussvorsitzende stellen.

Ungeachtet der Beurteilung des konkreten Falls ist die Beteiligung der Eltern laut Kitagesetz zu fördern – nicht zu behindern“, erklärt die Bürgermeisterin weiter. Dem habe sich die Stadt Velten verschrieben. „In diesem Sinne bin ich froh darum, dass Eltern in den Kitaausschüssen mitwirken und ihre Meinung bisher frei und ohne Angst vor Sanktionen anderer äußern konnten. Wir prüfen nun, mit welchen Mitteln die Stadt solchen Bedrohungsszenarien entgegenwirken kann.“

Eine Nachfrage sei keine Bedrohung

Heiko Gehring erklärt gegenüber der MAZ, dass er den Sachverhalt ganz anders sehe. „Gerne würde ich zu den Behauptungen des Kita-Ausschusses der Kita Kinderland Stellung beziehen, finde jedoch den zeitlichen Druck problematisch“, so Heiko Gehring. Die Vorsitzende des Kita-Ausschusses solle wissen, dass eine Nachfrage nach Ausschreibungsverfahren, im Bezug auf eine Auftragsvergabe im Kindergärten, legitim sei und im Interesse aller Bürger transparent gehalten werden müsse.

„Eine Nachfrage nach einer solchen Vergabe ist keinesfalls eine Bedrohung.“ Die Vorsitzende habe öffentlich eine Behauptung in den Raum gestellt, ohne erläutert zu haben, in welcher Form diese bedroht wurde, bezieht sich Gehring auf den offenen Brief. „Vielleicht, um einen Verleumdungsverfahren aus dem Weg zu gehen. Bedauerlich empfinde ich auch das Stellungbeziehen von nichtinvolvierten Parteien.“

Von Marco Paetzel