Ahorn-Apotheke feiert 25. Jubiläum

Velten

Die Mauer war gerade gefallen, und Ivonne Rittner, damals Pharmaziestudentin an der Humboldt-Universität, nahm all ihren Mut zusammen. „Es gab in Velten nur die Concordia-Apotheke. Da habe ich mit meinem Mann entschieden, eine zweite Apotheke zu eröffnen.“ Die Rittners nahmen einen Kredit von knapp einer Million Mark auf, bauten den damaligen Delikat-Laden in der Bahnstraße 3 aus. Im April ging der Umbau los, am 1. November 1994 konnte Ivonne Rittner schließlich ihre Ahorn-Apotheke eröffnen. Am Freitag feierte sie nun ihr 25. Jubiläum mit einer großen Tombola zugunsten der Aktion„Ein Herz für Johannes“, Kaffee, Kuchen und Dankeschön-Präsenten für die Kunden, die Ivonne Rittner jahrelang die Treue gehalten haben.

Das Erfolgsrezept der approbierten Apothekerin ist simpel: Sie und ihre Mitarbeiter nehmen sich Zeit für die Kunden. „Bei uns werden die Medikamente nicht einfach über den Ladentisch geschoben. Wir fragen oft danach, wie zufrieden die Kunden sind oder ob sie sich eventuell eine Alternative vorstellen könnten. Wir beraten sie ganzheitlich“, erklärt die Veltenerin. Mit Erfolg: 2008 eröffnete Rittner eine zweite Apotheke in Vehlefanz, 2016 eine dritte in Schwante. Insgesamt zwölf Angestellte hat die 51-Jährige heute in ihren drei Apotheke. In der Veltener Stammfiliale hat sie heute vier Mitarbeiterinnen.

Spezialisierung auf Naturheilkunde

Vor 20 Jahren hat sich ihre Apotheke auf Naturheilkunde ausgerichtet, beraten wird unter anderem zu Schüßler-Salzen und Homöopathie. Dass letzteres wissenschaftlich hochumstritten ist, weil die Wirksamkeit nicht belegt werden kann, ficht Ivonne Rittner nicht an. „Ich würde es nicht empfehlen, wenn ich davon nicht überzeugt wäre. Bei meinen beiden großen Söhnen hat es immer geholfen“, so Rittner. Die Wirksamkeit lasse sich schulmedizinisch nicht erklären, die Homöopathie arbeite mit Schwingen – Informationen und Energie würden in einem Trägermedium weitergegeben. Es sei eine Farce, dass nun diskutiert werde, homöopathische Mittel nicht mehr von den Kassen zahlen zu lassen. „Soll man denn Kindern bei jedem Schnupfen gleich Antibiotika geben?“, fragt die Apothekerin rhetorisch.

Gefragter bei den Kunden sind aber weiterhin Medikamente, deren Wirksamkeit nachgewiesen ist: „Am meisten gefragt sind Schmerzmittel, das ist ganz klar die Nummer 1“, sagt Rittner. Auch verschriebene Medikamente bei Herz-Kreislauf-Problemen seien sehr gefragt. Mit den Online-Apotheken habe die Veltenerin nicht so sehr zu kämpfen wie andere Mitkonkurrenten. „Wir haben einfach viele Stammkunden, weil sie sich einfach gut von uns beraten fühlen.“ Das gehöre nunmal dazu – es reiche nicht, ein Medikament einfach per Knopfdruck zu bestellen. Speziell bei verschreibungspflichtigen Medikamenten sehe die das äußerst kritisch und hoffe auf ein Verbot für den Versandhandel.

Auch die Zukunft ist, anders als bei anderen Geschäftsinhabern, bereits geregelt: Rittner Söhne Oskar (24) und Gustav (21) studieren beide Pharmazie, wollen in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. „Sie haben die Ambition, hier irgendwann mit einzusteigen.“

Von Marco Paetzel