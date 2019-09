Alles neu auf dem Hof der Kita Kinderland

Velten

Eine lange Kinderschlange reihte sich draußen, vor dem Tor zum Hof auf. „Na, freut ihr euch alle schon auf den neuen Spielplatz?“, fragte Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner. Ein lautes „Jaaaa!“ aus vielen Kinderkehlen kam zurück. Und dann durchschnitten Hübner und ihr Bauamtsleiter Berthold Zenner endlich das Band zum frisch sanierten Spielplatz der Kita Kinderland.

Rund 2850 Quadratmeter misst der 2. Bauabschnitt des Außenspielbereichs, der erste Teil war bereits 2013 ausgebaut worden. Highlight des Areals ist ein sogenanntes Spielhaus „Kopfüber“ – ein Kletterhaus mit Rutsche, das verkehrt herum auf dem Dach steht. Mit dabei sind auch eine Kletter-Balancieranlage, eine Schaukelkombination, eine Matschanlage mit Wasserpumpe, ein Sandspielbereich und zwei Sonnensegel.

Rund 400 000 Euro für das Areal

Außerdem gibt es nun eine Rollerstrecke und ein Labyrinth für die Kids. Auch zwei neue Gerätehäuser wurden auf dem Areal gebaut. Außerdem wurden im Zuge der Arbeiten die Regenwasseranlage ertüchtigt. Gut angewachsen ist inzwischen der verlegte Rollrasen, darunter befindet sich eine automatische Bewässerungsanlage. Der Ausbau kostete insgesamt rund 367 000 Euro, dazu kommen Planungskosten von etwa 40 000 Euro.

Das Kopfüber-Haus ist das Highlight. Quelle: ENRICO KUGLER

Kita-Leiter Ronny Welsch schaute den Kinder beim Ausprobieren der neuen Geräte zu. Er war happy über den neuen Spielbereich. „Das war genau das, was wir uns in der Planungsphase 2014 und 2015 mit den Kindern, Kollegen und Eltern gewünscht haben. Teilweise wurde sogar noch mehr umgesetzt“, so Welsch. Es gebe vor allem endlich Grünflächen. Vorher habe es auf dem Areal nur noch vereinzelt Rasen gegeben, der Großteil der Fläche war Sand. Und der landet nun auch nicht mehr über die Schuhe der Kinder in der Kita selbst.

Kinder sollen an Bewegung herangeführt werden

Auch die neuen Geräte seien toll, genau wie die Matschanlage, die den Kindern im Sommer viel Spaß bringen werde. Die Kita setzt neben dem Bewegungskonzept nach Elfriede Hengstenberg für die größeren Kinder ab drei Jahren auf das Konzept der ungarischen Kinderärztin Emmi Pikler, das bei den ganz Kleinen ansetzt. Sie entwickelte Bewegungselemente, die die Säuglinge und Kleinkinder in ihrer Bewegungsentwicklung anregen sollen. Die Kinder sind barfuß auf den Geräten unterwegs.

Es gibt viele neue Spielgeräte. Quelle: ENRICO KUGLER

Das neu hergerichtete Areal war nicht die letzte Baustelle auf dem Kitagelände: 66 zusätzliche Kitaplätze sollen neben dem Kita-Haus bis Sommer 2020 in Modulbauweise entstehen. Aktuell wird der Bauantrag für das Zwei-Millionen-Projekt vorbereitet, voraussichtlich im Oktober soll er eingereicht werden. Ronny Welsch bereitet diese Baustelle aber kein Kopfzerbrechen. Die Bauzeiten sollen so gelegt werden, dass die Mittagsruhe der Kinder nicht gestört wird. „Ansonsten wird der Baubereich mit einem Bauzaun abgegrenzt sein, das wird uns nicht weiter stören“, so der Leiter der Veltener Kita mit 32 Mitarbeitern und bislang 192 Kitaplätzen.

Auch ein neues Logo hat die Kita bekommen. Es zeigt den Namenszug „ Kita Kinderland“ samt zwei Fußabdrücken und einem leiterartigen Klettergerät. Mitte August hat der Kita-Ausschuss das Logo bestimmt. Dem vorausgegangen war eine breite Beteiligung der Kinder, Erzieher und Eltern. Die Kleinsten malten auf, was sie an ihrer Kita besonders toll finden, die Mitarbeiter erledigten das mit einem Fragebogen. Ein Grafikbüro entwarf das Logo, das bei der Einweihung schon auf Luftballons prangte.

Von Marco Paetzel