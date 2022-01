Velten

Der Alarm ging am Montag, kurz nach 9 Uhr. Da stand die ehemalige Ofenfabrik „Kujath&Co.“ in der Veltener Mühlenstraße schon in Flammen. Feuerwehrleute aus Velten waren die Ersten vor Ort, später kamen dann Hennigsdorfer Kameraden dazu. Denn der Einsatz fand unter erschwerten Bedingungen statt, weil das gesamte Gelände mit alten Autos und Wohnwagen zugestellt war. „Da mussten wir uns mit einem Radlader erstmal Platz verschaffen, weil wir sonst mit der Drehleiter nicht ans Gebäude gekommen wären“, sagt Veltens Stadtbrandmeister Heiko Nägel.

Auch im Gebäude selbst hätten noch zahlreiche alte Autos gestanden, dazu war alles vollgestellt mit Gegenständen aus Wohnungsauflösungen. „Etwa die Hälfte der Gegenstände konnten wir retten“, sagt Veltens Stadtbrandmeister Heiko Nägel. Und dann machten die Feuerwehrleute noch eine Entdeckung im Erdgeschoss: 30 Pflanzen wuchsen dort auf einer Hanfplantage. Sie seien durch das Feuer nicht beschädigt worden, hieß es von Seiten der Veltener Feuerwehr. „Es wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen“, so Polizeisprecherin Christin Knospe. Am Dienstag jedoch sollten Kriminaltechniker der Ursache des Brandes in der alten Fabrik auf den Grund gehen. Dafür wurde am Abend eine Brandwache eingerichtet.

Das Feuer reichte bis unter das Dach

Das altehrwürdige Haus selbst war bei dem Feuer stark beschädigt worden, sei aber wohl kein Fall für die Abrissbirne. „Besonders im Bereich des Daches, wo es gebrannt hat, ist der Schaden sehr groß“, sagt Veltens Stadtbrandmeister Heiko Nägel. Die Wehr hatte sich von der Rückseite ins Innere des Gebäudes vorgearbeitet, ausgerüstet mit drei Strahlrohren. Die Feuerwehrleute kamen bis zum Dach, bei dem am Nachmittag die letzten Glutnester gelöscht wurden. Gegen 16 Uhr sollte der Einsatz beendet sein – und auch die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Während des Einsatzes waren Mühlenstraße und Mühlenweg gesperrt, Gefahr für angrenzende Gebäude habe aber laut Polizeisprecherin Christin Knospe nicht bestanden. Auch Personen seien nicht in dem Haus angetroffen worden.

Die Hanfpflanzen standen im Erdgeschoss. Quelle: Statusvier

Anwohner sollten Vorkehrungen treffen

Dennoch sorgte der Einsatz über die Grenzen Veltens für Aufsehen: die App „Katwarn“, die Warnungen vom Zivil- und Katastrophenschutz bei Gefahren verbreitet, warnte vor einer starken Rauchbelastung. Anwohner sollten Türen und Fenster schließen sowie Belüftungen ausschalten – und in besonders rauchbelasteten Gebieten den Aufenthalt im Freien vermeiden. Betroffen waren Bürgerinnen und Bürger in Velten sowie Oberkrämer, Leegebruch, Germendorf, Hennigsdorf, Birkenwerder und Hohen Neuendorf.

Das beschädigte Haus ist einer von ehemals 42 Standorten der Ofenfabriken und Ziegeleien in Velten. Seit Mitte der 1990er-Jahre erinnern im Stadtbild Stelen mit historischen Fotografien an die ehemaligen Produktionsstätten. So auch in diesem Fall. Demnach wurde die Ofenfabrik „Kujath&Co.“ anno 1888 von Ferdinand Dessin gegründet, war unter anderem von 1900 bis 1914 ein Genossenschaftsunternehmen. Dann wurde das Gebäude umfunktioniert und diente in den Jahren von 1920 bis 1935 als Hundekuchenfabrik, bevor es 1940 zum Arbeitsdienstlager wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann war es Hilfskrankenhaus, anschließend Konsum und Bäckerei.

Von Marco Paetzel