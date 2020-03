Die MAZ lud ein: Veltener regten sich am Freitag in der Filiale von Bäcker Plentz am Veltener Bahnhof über die Entscheidungen der Stadtverordneten zum Wohnungsbau und zur S-Bahn auf. Rentner Lothar Schünemann etwa will die S-Bahn in seinem Leben nochmal einfahren sehen.