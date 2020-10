Velten

Die Anwohner des Baugebietes Am Storchennest müssen vorerst weiter warten. Bei der Kontrolle des Landesumweltamtes nach Beschwerden über Geruchs- und Flugsandbelästigung war Anfang September Asbest in einem der Haufen vorgefunden worden. Seitens der unteren Abfallwirtschaftsbehörde des Landkreises Oberhavel wurde die Zusendung der entsprechenden Entsorgungsnachweise abgefordert.

„Die Baufirma informierte daraufhin, dass der Boden noch nicht entsorgt worden sei. Derzeit werden die eingeholten Angebote ausgewertet. Die entsprechenden Nachweise werden unverzüglich nach der Ausführung der Entsorgung zugesandt werden“, heißt es auf MAZ-Anfrage dazu aus der Oberhaveler Kreisverwaltung. Einen verbindlichen Termin für die Entsorgung habe die Baufirma bislang nicht genannt. „Bei der unteren Abfallwirtschaftsbehörde des Landkreises Oberhavel ist das Thema weiterhin unmittelbar präsent“, erklärt Ivonne Pelz abschließend.

Es gebe keine Beschwerden mehr

Das Landesamt für Umwelt indes sieht momentan offenbar keine Gefahr in dem kontaminierten Sandhaufen. „Weitere Staubabwehungen von dem in Rede stehenden Bodenhaufwerk sind dem LfU seit der ursprünglichen Beschwerde nicht mehr bekannt geworden“, erklärte Mitarbeiter Thomas Frey auf MAZ-Anfrage. Auch der Beschwerdeführer, also die betroffenen Anwohner, hätten zuletzt keinen vom Haufwerk ausgehenden Staub mehr registriert. „Bezüglich der Entsorgung des asbesthaltigen Bodens ist die untere Abfallwirtschaftsbehörde beim Landkreis Oberhavel zuständig“, verweist Thomas Frey wiederum auf den Kreis.

Die Anwohner des Baugebietes hatten schon seit Monaten befürchtet, dass etwas mit den Sandhaufen nicht stimmen könnte. Sie hatten sich immer wieder über Staub und Gestank beschwert, der von der Baustelle ausgeht. Zu DDR-Zeiten solle es auf dem Areal ein LPG-Gelände gegeben haben, nach der Wende dann eine Autowerkstatt. Auf dem rund 23 400 Quadratmeter großen Gelände sollen 58 Wohneinheiten in Massivbau-Doppelhäusern mit bis zu 120 Quadratmetern gebaut werden.

Um der Staubbelästigung Herr zu werden, hatte die Stadtverwaltung den zuständigen Investor, der das Wohngebiet erschließt, dazu aufgefordert, den Boden bei Arbeiten zu wässern. Zwischenzeitlich war die Baustelle auch wochenlang stillgelegt worden.

Von Marco Paetzel