Velten

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Audi A6 am Sonntag in Velten, als er nach seinem in einer Tiefgarage in der Amalienstraße abgestellten Wagen sehen wollte. Bisher unbekannte Täter hatten das dunkelblaue Fahrzeug im Zeitraum von Montag (24. August) bis Sonntag (30. August) entwendet.

Die Polizei leitete die Fahndung nach dem Audi mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-KM 310 ein. Der Sachschaden wird mit etwa 45.000 Euro angegeben.

