Velten

Berthold Zenner, stellvertretender Bürgermeister und Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Bau und Ordnung, verlässt zum 31. März des kommenden Jahres das Veltener Rathaus. „Ich bedaure dies sehr, denn unser Rathaus verliert mit ihm einen äußerst kompetenten und geschätzten Mitarbeiter. Herr Zenner hat in über sieben Jahren seiner Tätigkeit in Velten und als mein Stellvertreter mein vollstes Vertrauen genossen. Wir haben gemeinsam viel erreicht. Für seine Zukunft wünsche ich ihm nur das Beste“, so Bürgermiesterin Ines Hübner.

Berthold Zenner wollte betonen, dass sein Weggang persönliche Gründe habe. „Die Stadt mit Ines Hübner und einem tollen Team zu gestalten, hat mir immer Freude bereitet. Danke für die gemeinsam verbrachte Zeit.“

Von MAZonline