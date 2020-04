Bergeweise Pappe in der Hafenstraße

Velten

Ein riesiger Berg Pappe türmte sich am Sonntag wieder einmal an den Containern in der Veltener Hafenstraße auf. Soviel, dass sogar der Gehweg nicht passierbar war. Für AWU-Geschäftsführer Manfred Speder ist das nichts Neues. „Am Wochenende ist es immer schlimm. Da liegen dann so viele Cartonagen herum, dass man die Container kaum noch sieht“, erklärt Speder.

Die Problematik an dem Sammelplatz für Glas, Papier, Pappe in der Hafenstraße ist auch der Stadt bekannt. Die Stellfläche wurde 2019 bereits vergrößert, und es wurden weitere Behälter für Papier und Pappe aufgestellt, um der Nachfrage gerecht zu werden. „Die Stellfläche wird jeden Montag in den frühen Morgenstunden von der AWU beräumt und die Behälter geleert. Der Bauhof säubert regelmäßig die dortige städtische Grundstücksfläche“, erklärt Veltens Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer.

Nach Auskunft der AWU sei eine Verlagerung der Sammelstelle auf das eigene Grundstück der AWU nicht möglich. „Auch die Aufgabe des Standortes als Sammelplatz würde das Problem nicht lösen, sondern nur verlagern .“ Entweder auf andere öffentliche Sammelplätze oder illegal in den Wald oder auf Grünflächen, so die Sprecherin weiter. Von Seiten des Ordnungsamtes seien in der Hafenstraße zurzeit keine weiteren Maßnahmen beabsichtigt. „Perspektivisch wird die Stadt aber überlegen müssen, wie sie mit dieser Fläche umgeht, sollte sich die Situation nicht entspannen.“

Von Marco Paetzel