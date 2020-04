Velten

Aufgrund der Lockerungen der Eindämmungsverordnung hat sich die Stadt Velten dazu entschlossen, die Bibliothek im Kommunikationszentrum am Montag, 27. April, wieder für Publikum zu öffnen – unter strengen Hygienevorkehrungen wie einer weitestgehend kontaktlosen Buchausleihe und unter der Maßgabe, dass sich die Besucherinnen und Besucher an die ausgegebenen Verhaltensregeln halten. Die Öffnungszeiten werden beibehalten.

Häufig genutzte Kontaktflächen in der Bibliothek wie Oberflächen, Tische, Ausleihe oder Türklinken werden regelmäßig desinfiziert. Zurückgegebene Medien werden für drei Tage in Quarantäne in einem isolierten und trockenen Raum abgestellt und dann vor einer erneuten Ausleihe desinfiziert. „Wir freuen uns, dass wir dieses Angebot wieder zur Verfügung stellen können, möchten jedoch jeden Einzelnen um Rücksichtnahme bitten. Halten Sie Abstand und kommen Sie im Zweifel zu weniger besuchten Zeiten“, sagt Veltens Fachbereichsleiterin für Soziales und Bürgerservice, Jennifer Collin.

Anzeige

Es gibt einige Regeln zu beachten

Folgende Regeln sind neben der geltenden Abstandsregel unter anderem beim Besuch der Bibliothek einzuhalten: Maximal drei Leserinnen und Leser dürfen sich zeitgleich in den Räumen aufhalten. Die maximale Aufenthaltszeit ist pro Person begrenzt auf 10 bis 15 Minuten. Folglich sind keine „Familienausflüge“ gestattet. Im Wartebereich vor der Bibliothek dürfen sich nicht mehr als fünf Personen gleichzeitig aufhalten. Besucher haben zwingend ihre Hände zu desinfizieren, Personen mit Atemwegssymptomen oder Fieber dürfen sich nicht in der Bibliothek aufhalten. Die PC-Arbeitsplätze außer der OPAC bleiben zunächst geschlossen.

Weitere MAZ+ Artikel

Gemäß Eindämmungsverordnung bleibt auch der Bernsteinsee als betriebener Badesee und Freizeiteinrichtung weiterhin geschlossen. Die offizielle Badesaison am Bernsteinsee wird nach Maßgabe des Landes zunächst auf den 13. Juli 2020 verschoben.

Von MAZonline