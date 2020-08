Velten

Und dann trieben sie die symbolischen letzten Nägel ins Holz. Schulleiterin Claudia Heimen, Bürgermeisterin Ines Hübner und Landrat Ludger Weskamp gaben ihr Bestes, doch am Ende wollte der Hammer nicht so wie sie – die Nägel knickten ab. „Gerade kann ja jeder“, rief Veltens Verwaltungschefin. Es war der Höhepunkt des Richtfestes am Dienstagnachmittag auf dem Gelände des Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums. Hier entsteht seit März ein Neubau, der auf zwei Etagen vor allem elf Klassenräume – mit jeweils 64 Quadratmetern Fläche – bietet.

Für die Schule ist das ungemein wichtig, klagen Schulleiterin Claudia Heimen und ihre Kollegen doch seit Jahren über chronischen Platzmangel. Die neue Cafeteria soll zudem größer sein und mehr Plätze bieten, eine moderne Küche sowie eine Terrasse inklusive. Der zweigeschossige Verbinder zwischen altem und neuem Gebäude soll Haupteingang der Schule werden. Fertig sein soll der Erweiterungsbau zum Beginn des kommenden Schuljahrs 2021/22.

Rund sechs Millionen Euro kostet der Bau

In einem zweiten Schritt sollen dann im bestehenden Haus, das 1997 bezogen wurde, ein Fachunterrichtsraum für Kunst, zwei Beratungsräume, ein neuer Technikraum und mehr Schülerarbeitsplätze innerhalb der Bibliothek und Mediathek geschaffen werden. Hier können die Gymnasiasten in AGs an Projekten arbeiten oder Hausaufgaben in Freistunden erledigen. Die nötigen PCs sollen bereitstehen. Der Landkreis investiert rund 5,9 Millionen Euro in den Bau, inklusive Ausstattung und Informationstechnik. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass dieses Geld investiert wird. Wir werden hier hervorragende Lernbedingungen haben“, so die Schulleiterin, die Anfang des kommenden Jahres in den wohlverdienten Ruhestand geht. Dankbar sei sie auch, dass die Schule frühzeitig in die Planungen mit einbezogen worden sei.

„Wir wollen Velten als Bildungsstandort weiter voranbringen. Der Anbau ist ein wichtiger Baustein für den geplanten Bildungscampus an diesem Standort“, so Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner, die damit auf den geplanten Neubau der Barbara-Zürner-Oberschule nebenan anspielt. Junge Menschen würden sich gerne dafür entscheiden, ihr Abitur in Velten zu machen, das mache sie stolz.

Bau während des vollen Schulbetriebs

Auch Landrat Ludger Weskamp freute sich, dass es auf der Baustelle vorangeht. „Jeder einzelne der fast sechs Millionen Euro für dieses Vorhaben ist gut angelegt, denn er fließt in die Bildung unserer Oberhaveler Kinder“, so der Landrat, der unter anderem auch Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf und den Kreistagsvorsitzenden Wolfgang Krüger begrüßte. Weskamp betonte, dass alle Arbeiten bei laufendem Schulbetrieb stattfinden würden. Besonders lärmintensive Arbeiten würden in die Nachmittagsstunden oder die Ferien verlegt.

