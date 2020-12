Velten: Boom im Gewerbegebiet Am Heidekrug

Velten

Das Gewerbegebiet am Heidekrug in der Ofenstadt, rund 35,8 Hektar groß, ist gefragter denn je bei Unternehmen. Dabei sieht das auf den ersten Blick nicht so aus, denn das Grundstück, das man von der Kanalstraße aus sieht, ist völlig verwildert. Allerdings ist dies ein Biotop, auf dem nicht gebaut werden darf. Dahinter sieht es anders aus. „Die letzten Grundstücke im Heidekrug sind weg“, erklärt Susanne Zamecki, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation und Wirtschaft im Veltener Rathaus.

Die letzten zwei Grundstücke seien im vergangenen Jahr noch verkauft worden. Das Unternehmen Matthäi, ohnehin schon in Velten ansässig, wird wegen der Erweiterung von Rhenus mit seinem Verwaltungsgebäude auf das Gelände am Heidekrug wechseln – auf ein rund 5000 Quadratmeter großes Areal. Der zweite Käufer, der ein rund 12000 Quadratmeter großes Areal in dem Gewerbegebiet gekauft hat, ist ein Lebensmittelproduzent, der bislang noch nicht in der Ofenstadt ansässig war. „Die ziehen dort etwas Größeres auf. Wir hoffen, dass das Unternehmen im kommenden Jahr schon mit dem Bau beginnt“, erklärt Zamecki, nähere Details könne sie aber derzeit noch nicht nennen. Zudem hätten weitere Unternehmen im Heidekrug Grundstücke gekauft, aber bislang noch nicht bebaut.

S-Bahn-Verzögerung könnte Folgen haben

Auch wenn die Grundstücke in der Ofenstadt bei Unternehmen beliebt sind, hat das Thema S-Bahn für Verärgerung bei den Firmenchefs gesorgt. Zuletzt hatte das Land Brandenburg bekanntgegeben, den S-Bahn-Anschluss bis 2029 planen zu wollen, dann könnte die Bahn frühestens in zehn Jahren einfahren. „Wir hören es aber in jedem Unternehmergespräch, dass sie dringend die S-Bahn brauchen. Vor allem wegen der Fachkräfte auf dem Berliner Markt“, erklärt Susanne Zamecki weiter.

Sie schließt nicht aus, dass die Mehrheitsentscheidung der SVV, sich prioritär für den RE 6 statt der S-Bahn auszusprechen, in Zukunft noch negative Folgen für Velten haben wird. So könnte ein Unternehmen bei der nächsten Standortentscheidung, wenn es etwa um die Frage geht, wo ein Forschungszentrum entsteht, sich doch eher gegen die Ofenstadt entscheiden – schlicht, weil die Mitarbeiter aus der Hauptstadt morgens nicht vernünftig zur Arbeit kommen.

Von Marco Paetzel