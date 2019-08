Velten

Wenn es nach der CDU-Fraktion in Velten geht, soll die Ofenstadt ihren Bürgern künftig mehr freies W-Lan im Stadtgebiet zur Verfügung stellen. Laut Antrag fordert die CDU das W-Lan an folgenden Orten mit mit unbegrenzter Nutzungsdauer einzurichten: Rathausplatz, Marktplatz, Platz am Kommunikationszentrum, Bahnhof, Bahnhofsplatz, Viktoriapark, Volkshauspark, Linden-Grundschule, Löwenzahn Grundschule, Bürgerhaus und am Bernsteinsees. Der Vorschlag wurde von den Veltener Stadtverordneten bei der Sitzung am Donnerstagabend in alle Ausschüsse überwiesen.

„Wir sind schon ein ganzes Stück vorangekommen“, erklärte Bürgermeisterin Ines Hübner. Bis zum Jahr 2020 würden in Velten durch die Landesregierung geförderte Hotspots bereitgestellt, und zwar am Bahnhofsvorplatz, dem Bürgerhaus Velten Süd, dem Bernsteinsee, dem Ofen-und Keramikmuseum und dem Bürgerservice in der Rathausstraße 17. Die Installation solle noch Ende August beginnen.

Kein W-Lan für Parkanlagen

Der Marktplatz indes sei über die Stadtwerke mit freiem W-Lan versorgt. „Die Einrichtung an den Grundschulen sollte man den Schulkonferenzen überlassen. Es gibt es auch solche, es die nicht wollen, damit die Kinder nicht nur noch mit dem Smartphone herumlaufen.“ Wichtig sei es, dass es auch in der Stadt Ruhepole gebe, die man auch beibehalten müsse. „Das sind gerade die Parkanlagen“, so Hübner. Stehe aber W-Lan bereit, würde das auch bedeuten, dass die Orte öfter aufgesucht würden – und somit der Lärmpegel steige.

Marcel Ruffert ( CDU) kritisierte den bereits bestehenden W-Lan-Hotspot am Markt, über den man etwa keine Youtube-Videos abspielen könne. „Das ist heute moderner Standard“, so Ruffert. Auch die andere Vorhaben der Stadt seien nicht ausreichend. „Das ist kein moderner Standard, das ist eher Hinterherhinken“, erklärte der CDU-Mann.

Von Marco Paetzel