Velten: Corona-Fall in der Kita Kinderland – Mitarbeiter und Familien müssen in Quarantäne

Velten

In der Kita Kinderland gibt es eine mit dem Corona-Virus infizierten Person in der Mitarbeiterschaft. Dies wurde heute in den frühen Morgenstunden bekannt. Betroffen ist eine Gruppe mit 19 Kindern. Am 16. Dezember hat letztmalig ein Kontakt der erkrankten Person in der Kita zu Mitarbeitern und Kindern stattgefunden.

Laut Gesundheitsamt sind alle Kontakte vom 14. bis 16. Dezember 2020 relevant. Dementsprechend müssen sich die betroffenen Familien und Mitarbeiter ab sofort in Quarantäne begeben. Diese dauert je nach letztmaligem Kontakt in der Kita bis 28., 29. oder 30. Dezember. Die betroffenen Familien und Mitarbeiter sind bereits informiert oder erhalten im Laufe des Tages weitere Informationen.

Nach aktuellem Stand kann der Kitabetrieb fortgeführt werden. Dennoch werden alle Eltern gebeten, ihre Kinder zu Hause zu belassen, wenn eine Betreuung in der Kita nicht zwingend erforderlich ist. Die Stadt bitten um Unterstützung und Verständnis. Wir informieren auf unserer Webseite www.velten.de.

Von MAZonline