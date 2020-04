Corona-Krise: Reiterhof wartet auf Rettung

Velten

Als sie den Brief in der Hand hielt, flossen die Tränen. „Und ich bin sonst wirklich nicht nah am Wasser gebaut“, sagt Julia Wheale. Die Mutter ihrer Reitschülerin Christina hatte der Veltener Reitanlage „Zum alten Gutshof“ am Mittwoch eine Spende von 200 Euro zukommen lassen. „Anbei eine Futterspende. Wir wünschen euch viel Kraft und Durchhaltevermögen und hoffen, dass bald wieder Normalität einkehrt“, steht auf der Karte, die der Spende beigefügt war.

Tatsächlich hat die Corona-Pandemie den Hof in der Ofenstadt mit voller Wucht getroffen. Seit dem Kontaktverbot kann Julia Wheale, die hier Reitschüler unterrichtet, keine Stunden mehr geben – ein Großteil der Einnahmen brechen dem Familienunternehmen dadurch weg. „Wir haben noch Einnahmen durch den Pensionsbetrieb, aber da bleibt nicht viel übrig“, sagt die 43-Jährige, die die letzte verbliebene Kinderreitschule in der Veltener Ofenstadt betreibt.

Rund 50 Pferde stehen auf dem Hof. Quelle: Robert Roeske

Julia Wheale versorgt rund 20 der etwa 50 Pferde, die auf ihrem Hof stehen, aus ihrer Tasche. Eine Ration Stroh und Heu für zwei Wochen, die der Bauer ballenweise anfährt, kostet zusammen rund 1700 Euro. „Wir haben jetzt das letzte Geld zusammengekratzt, um nochmal was zu kaufen. Wie wir das nächste Mal bezahlen sollen, kann ich noch nicht sagen“, erklärt die 43-jährige Reitlehrerin.

Gleich am Anfang Soforthilfe beantragt

Mit ihrem Mann Ingo Michalik hat sie sich mit der Reitschule „Zum alten Gutshof“ in der Breiten Straße in Velten vor etwa vier Jahren einen Traum erfüllt. – und das soll auch so bleiben, sagt Julia Wheale. Deshalb beantragte sie gleich am frühest möglichen Termine, dem 26. März, Soforthilfen in der Corona-Krise bei der Investitionsbank des Landes (ILB). „Still ruht der See seitdem“, sagt Julia Wheale. Es kam zwar eine E-Mail-Bestätigung, dass der Antrag bei der ILB eingegangen sei, doch mehr nicht. Anrufe dort brachten nichts, man verwies darauf, dass 70 000 Anträge abzuarbeiten seien. Nun hat die Veltenerin nochmals per Fax und Einschreiben einen Antrag auf Soforthilfen gestellt, denn es geht um die nackte Existenz.

„Wir sind ja schon ziemlich pleite in die Corona-Geschichte reingeschlittert“, sagt die Veltenerin. Immerhin mussten sie und ihr Mann im März eine neue Mistplatte – eine Betonfläche zur Lagerung – in ihrem Hof installieren lassen, die nach der neuen Düngemittelverordnung nötig geworden war. „Die Untere Wasserschutzbehörde hat sonst mit der Schließung gedroht.“ Rund 15 000 Euro investierte das Paar in den Spezialbeton. Dazu kam der Kauf des Wallachs Sandrokan für rund 3500 Euro – er ist das zehnte Pferd für die Reitschule.

Hoffen auf die Reitschüler

Umso mehr hatte sie auf die Soforthilfen gehofft. Diese müssten nun schnell kommen. Lange könne der Hof es nicht mehr überstehen. „Wir kommen bis Monatsende und dann wird es schwer, wie müssen ja auch Löhne zahlen“, sagt Julia Wheale. Es sei auch keine Option, ihre vier Angestellten in Kurzarbeit zu schicken. Alle seien auch während der Pandemie voll im Einsatz. „Die Ställe müssen ja ausgemistet und die Tiere gefütttert werden. Landwirtschaftliche Betriebe wie wir müssen auf Kurzarbeit verzichten, sonst ist hier landunter“, so Julia Wheale. „Nun haben wir selbst Initiative ergriffen und die Eltern meiner kleinen Reitschüler gebeten, 10er-Reitkarten einzukaufen, damit wir irgendwie die Bäuchlein der 20 Pferde satt bekommen und vier Mitarbeiter ihre Löhne erhalten können“, erklärt die Reitlehrerin. Sie hofft zudem, dass sie bald wieder unterrichten darf.

