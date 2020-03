Velten

Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland hat das Land Brandenburg am Dienstagabend eine Rechtsverordnung erlassen, die auch weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Velten nach sich zieht. Ab sofort sind alle städtischen Spielplätze bis auf Weiteres gesperrt. Die Plätze werden mit Absperrbändern und Bauzäunen gesichert. Für den Abenteuerspielplatz in Velten-Süd wird momentan über die Stadt ein Wachschutz organisiert. Zudem werden die Wohnungsunternehmen aufgefordert, ebenfalls ihre Spielplätze zu schließen. Das Ordnungsamt kontrolliert auch am Wochenende.

Die Vereine, die Sportplätze betreiben, wurden vom Kreissportbund aufgefordert, ihre Sportstätten zu schließen. Das Land Brandenburg untersagt eine Sportstätten-Nutzung bis April 2020. Der Bernsteinsee muss ebenfalls geschlossen werden. Als Badegewässer und zugleich Freizeitstätte fällt das Gelände unter die Rechtsverordnung des Landkreises, wonach die Öffnung derartiger Einrichtungen zunächst bis zum 19. April untersagt ist.

Friedhofskapelle geschlossen

Nur zehn Menschen dürfen gleichzeitig in die Friedhofskapelle, die Bestuhlung wird angepasst. Die Teilnehmerzahl auf dem Friedhof wird auf unter 50 Personen begrenzt. Das Führen einer Anwesenheitsliste ist Pflicht. Im Trausaal im Rathaus sind nicht mehr als zehn Menschen inklusive Standesbeamtin zugelassen. Die Bestuhlung wird angepasst. Eine Anwesenheitsliste ist Pflicht.

Auch die Veltener Schiedsstelle ist zunächst für die Monate März/April/Mai geschlossen. Anfragen bitte per E-Mail an: schiedsstelle-velten@gmx.de. Laut Verordnung des Landkreises sind Verkaufsstellen des Einzelhandels für den Publikumsverkehr zu schließen. Diese gilt nicht für den Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau- und Gartenmärkte, Tierbedarfshandel und den Großhandel.

Infoblatt für Verkaufsstellen

Andere Dienstleister, Handwerker und handwerksähnliche Gewerbe sind von dem Verbot ebenfalls nicht erfasst. Bei Dienstleistern, die an einen Laden gebunden sind, gibt es nur noch eine Einzelabfertigung.

Das Gewerbeamt der Stadt Velten bereitet am heutigen Mittwoch ein Infoblatt für die zu schließenden Verkaufsstellen vor und wird diese verteilen. Ab Freitag erfolgen Kontrollen, ob die von der Schließung betroffenen Einrichtungen auch tatsächlich geschlossen sind. Gewerbetreibende können sich bei Detailfragen an die Telefonnummer 03304 / 379 222 wenden.

Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes dürfen frühestens 6 Uhr öffnen und müssen spätestens 18 Uhr schließen. Es muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet sein. Ein Lieferservice ist auch über 18 Uhr hinaus möglich.

Bürgermeisterin: „Bleiben Sie zu Hause!“

Zudem gilt nun ein Verbot von Veranstaltungen ab 50 Teilnehmenden. Wenn sich weniger als 50 Menschen zusammenfinden, müssen Anwesenheitslisten mit Namen, Adressen und Kontaktmöglichkeiten geführt werden. Die Listen müssen vier Wochen aufbewahrt und bei Bedarf dem Gesundheitsamt vorleget werden. Das gilt auch für private Zusammenkünfte (Familienfeiern, Gottesdienste etc.). Die Anwesenheitsliste muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: Vor- und Familienname, vollständige Anschrift und Telefonnummer.

Bürgermeisterin Ines Hübner erklärt: „Die sich täglich ändernde Lage stellt nicht nur Bürgerinnen und Bürger vor noch nie dagewesene Herausforderungen. Auch die Verwaltung muss sich täglich neu aufstellen und tut alles Notwendige, um die Arbeit der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Wir wollen Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, bei allen Fragen zur Seite stehen. Ich appelliere an jeden Einzelnen, auf diese besondere Situation mit Vernunft und Besonnenheit zu reagieren. Halten Sie sich bitte strikt an die Anweisungen zum Schutze aller. Bleiben Sie zu Hause und bleiben Sie gesund.“

