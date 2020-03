Velten

Aufgrund des Corona-Virus’ schließt die Stadt Velten ab Dienstag bis voraussichtlich Ende der Osterferien auch all jene städtischen Einrichtungen, die noch nicht von einer Schließung betroffen waren. Betroffen sind alle Sporthallen, das Kommunikationszentrum inklusive Stadtbibliothek, das gesamte Bürgerhaus in Velten-Süd, inklusive Jugendclub „Oase“ und den Seniorentreff in der Poststraße. Alle geplanten Veranstaltungen in diesen Einrichtungen, alle Sportveranstaltungen, Trainingseinheiten von Vereinen oder Treffen müssen abgesagt werden.

Die Stadt empfiehlt den Vereinen, die auch Betreiber von Sportplätzen sind, diese vorerst zu sperren. Die Verwaltung wird weiterhin ihren Dienst aufrechterhalten und die Öffnungszeiten werden beibehalten.Bürgerinnen und Bürger werden jedoch gebeten, nur in absolut dringlichen Angelegenheiten und erst nach telefonischer Anmeldung oder per E-Mail das Rathaus oder den Bürgerservice aufzusuchen. Es wird eine Einzelabfertigung im Bürgerservice geben.

Das heißt, dass Personen nur einzeln in das Gebäude gelassen werden. „Mir ist sehr bewusst, dass mit diesen Einschränkungen große Einschnitte in das alltägliche Leben der Veltenerinnen und Veltener verbunden sind. Ich appelliere aber an jeden Einzelnen zum Schutze unser aller Familien, den aktuellen Anweisungen und Empfehlungen gewissenhaft Folge zu leisten“, so Bürgermeisterin Ines Hübner. Nur gemeinsam könne man dazu beitragen, dass sich die Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamt.

