Velten

Vier Häuser von Anliegern in der Veltener Ahornstraße sind mit Navigationsgeräten kaum zu finden. So hätten Rettungswagen oder etwa die Feuerwehr bei Einsätzen Probleme, die Häuser zu finden. Sie leben allesamt in einem schmalen, ungepflasterten Weg, der von der Ahornstraße in Velten-Grün abgeht, aber offiziell zur Straße gehört. Konkret betrifft es Hausnummern 79a und b sowie 81 a und b. In einem MAZ-Artikel hatten die Anwohner um den ehemaligen SPD-Fraktionschef Frank Steinbock gefordert, dass die Verwaltung endlich ein Schild aufstellen möge, dass das Finden der Häuser erleichtert. Was die Schilder angeht, so hätten die Anwohner die Möglichkeit, diese an der Privatstraße – einer kleinen Sackgasse – , die hinter den Häusern verläuft, aufzustellen. Das sei laut Verwaltung auch die offizielle Zufahrt zu den Grundstücken.

Doch nun lenkt man im Veltener Rathaus offenbar ein. „Die Stadtverwaltung hat sich der Beschilderungssituation in der Ahornstraße nochmals angenommen. Auch wenn es sich bei dem namenlosen Verbindungsweg nicht um die offizielle Erschließung der Grundstücke 79A bis 81A handelt – diese erfolgt über den Privatweg –, wird die Stadtverwaltung zur besseren Auffindbarkeit der vier Hauseingänge ein Hinweisschild „Zugang zu den Häusern …“ am Verbindungsweg / Ecke Ahornstraße aufstellen lassen“, erklärt Veltens Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer gegenüber der MAZ.

Die Beleuchtung fehlt weiterhin

Das Schild werde in Kürze bestellt. „Der Bauhof wird es dann zeitnah in den nächsten Wochen aufstellen, soweit es die Witterung zulässt.“ Frank Steinbock und die anderen Anwohner der Ahornstraßen indes freuen sich über diese Entscheidung, wollen allerdings weiter kämpfen. Immerhin bleibt ein weiteres großes Problem noch bestehen: Der schmale Weg, der direkt zum Spielplatz führt, hat keine Laternen – weshalb die Bürger nachts ohne Taschenlampen kaum zu ihren Häusern finden. „In unserem Weg hier ist es ja so duster, dass du nicht die Hand vor Augen siehst“, hatte Helga Einbrodt erklärt, deren Mann sich bei einem Sturz im Dunkeln schon eine Hirnblutung zugezogen habe.

Doch vorerst bekommen die Bürger die gewünschten Laternen für den Weg nicht. Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass für den Durchgang zum Spielplatz und wieder zur Ahornstraße keine Beleuchtung vorgesehen sei. Es werde davon ausgegangen, dass der Spielplatz am Tage genutzt werde.

Von Marco Paetzel