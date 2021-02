Velten

Die alte Kaufhalle in der Richard-Blumenfeld-Straße, Ecke Johann-Ackermann-Straße, ist Geschichte. „Die Abrissarbeiten an dem Gebäude haben begonnen“, erklärt Sabine Koschinski von der Team Haus Baugesellschaft mbH auf MAZ-Anfrage am Montag.

Die Kaufhalle, die zur DDR-Zeiten gebaut worden war und seit Anfang 2016 endgültig leer stand, sollte schon längst abgerissen sein – doch den eigentlichen Investor ereilte die Insolvenz. Die Teamhaus Baugesellschaft mbH will aus dem Areal in Velten-Süd nun ein großes Eckhaus mit 75 Wohnungen errichten. Es sollen durchgängig 3-Zimmer-Appartements werden. Laut dem Bauherren solle es vier Aufgänge in dem Gebäude geben. Auch Außenstellplätze für Autos sing geplant, auf eine Tiefgarage wird bei dem Projekt also verzichtet.

Im Frühjahr soll gebaut werden

Auch einen konkreten Zeitplan hat die Team Haus Baugesellschaft festgelegt. Baubeginn solle im April oder Mai 2021 sein, hatte Geschäftsführer Jörg Seils kürzlich im Gespräch mit der MAZ erklärt. Wann genau das Projekt fertiggestellt wird, konnte er noch nicht sagen. Auf jeden Fall solle es aber im Jahr 2022 so weit sein und die Wohnungen bezugsfertig. Ob die Coronapandemie oder der nun heftige Wintereinbruch etwas an diesem Zeitplan ändern könnten, das vermochte Sabine Koschinski von der Team Haus Baugesellschaft mbH auf Anfrage am Montag nicht zu sagen.

Fest steht, dass das Bauvorhaben auf jeden Fall umgesetzt werden darf – obwohl die Stadtverordneten vor etwa einem Jahr mehrheitlich ein Moratorium von Projekten mit mehr als 50 Wohneinheiten verabschiedet hatten. „Mit der Baugenehmigung vom 29. Juli 2019 wurden 75 Wohneinheiten für das Grundstück genehmigt. Das Moratorium vom Februar 2020 greift für dieses Bauprojekt nicht“, erklärte Veltens Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer dazu.

Mit der alten Kaufhalle verschwindet ein Schandfleck in Velten-Süd. Um das mit Bauzäunen gesicherte Gelände hatten sich zuletzt Müll und Scherben gesammelt, das Gras war auf dem Areal wild gewachsen. Demnächst wird der Anblick mit dem neuen Mehrfamilienhaus positiver sein. Davon profitiert auch Velten-Süd, das als sozialer Brennpunkt in der Ofenstadt gilt.

