Velten

Der Veltener Bernsteinsee eröffnet pandemiebedingt nicht – wie sonst üblich – im Mai. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir am 1. Juni öffnen können“, erklärt Philipp Gall, Prokurist des städtischen Betreibers REG. Allerdings müsse das Seegelände bis zur Eröffnung während der Nachstunden geschlossen werden.

Der Grund: Die Bergmann Eventgastronomie lässt am Strandbereich gerade aufbauen, schwere Gerätschaften seien unter anderem zur Installation der Hütten um Einsatz. „Dadurch besteht insbesondere in der Nacht bei schlechten Sichtverhältnissen eine erhebliche Gefahr für Besucher und zum anderen auch ein deutlich erhöhtes Risiko für unseren Pächter, dessen Geräte und Fahrzeuge vor Ort einer gestiegenen Gefahr durch Vandalismus ausgesetzt sind“, so Philipp Gall. Gerade über Pfingsten solle das Tor vorne aber nicht vor 21 Uhr geschlossen werden.

Die Linken wollen eine Lösung für das Problem

Die Linken-Fraktion macht die Sache zum Thema im Hauptausschuss am 3. Juni. „Wir hoffen, dass Ausschussmitglieder und Bürgermeisterin sich auf eine gemeinsame Risikoabschätzung sowie einen Kompromiss einigen können, damit das Gelände des Bernsteinsees außerhalb der Zeiten des Badebetriebs zumindest zeitweise weiter für Spaziergängerinnen und Spaziergänge und andere Erholungssuchende geöffnet sein wird“, erklärt Linken-Fraktionschef Alexander Moser-Haas.

Auf Initiative der Fraktion werde Carsten Sonnenberg, Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule Anhalt und Mitglied des Erweiterten Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, an einem Vor-Ort-Termin am Bernsteinsee teilnehmen, „um mit den Mitgliedern des Hauptausschusses über Möglichkeiten der Minimierung von Haftungsrisiken am Bernsteinsee zu sprechen“, erklärt Alexander Moser-Haas.

Von Marco Paetzel