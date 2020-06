Velten

Mindestens 6 000 Mal ist Hartmut Winkler in den vergangenen 29 Jahren die Stufen des Veltener Rathauses hochgegangen. „Das habe ich mal grob überschlagen“, erklärte Veltens Bürgermeisterin. Neben ihr stand am Donnerstagabend ihr Kämmerer Hartmut Winkler in der Ofenstadthalle – Ende des Monats geht Winkler, so etwas wie der Herr der Zahlen im Veltener Rathaus, in den wohlverdienten Ruhestand. Doch die Bürgermeisterin ließ es sich nicht nehmen und hatte ein paar Zeilen getextet. 23 Jahre lang sei er als Kämmerer der Stadt für Veltens Finanzen zuständig gewesen und habe stets Weitsicht bewiesen, ohne die Gegenwart aus den Augen zu verlieren. „Unüberlegte Kurzschlusshandlungen waren bei Dir nicht zu erwarten.“

Hartmut Winkler, Lehrer für Prozessrechentechnik, war Anfang der 1980er-Jahre von Bautzen nach Velten gezogen und hatte zunächst an der Ingenieurschule Hohenschöpping gearbeitet. „Als EDV-Fachmann der ersten Stunde hast Du ab 1991 die Stadtverwaltung Velten für das digitale Zeitalter fit gemacht. Heute kaum mehr vorstellbar: Anfangs gab es lediglich einen Computer im Rathaus!“, so die Bürgermeisterin. Sie erinnerte an viele Herausforderungen, die Winkler mit seinen Kollegen in den vergangenen 30 Jahren bestanden hatte – von der Umstellung auf den Euro über Haushaltssperren bis zum neuen Doppik-System.

Hartmut Winkler freut sich „zu 60 Prozent“ auf den Ruhestand

„Dank Deiner Technikaffinität ist Velten aber heute eine der ersten Kommunen in Brandenburg, die im Rechnungswesen komplett auf effiziente digitale Arbeitsabläufe setzt. Du bist reingewachsen in die Welt der Buchhaltung, Haushaltsplanungen und Jahresabschlüsse“, so Hübner. Winkler, der unter anderem auch Hauptamtsleiter und Ausbildungsleiter war und seit 1997 als Kämmerer arbeitete, habe geholfen, dass die Stadt heute mit einem finanziellen Polster gut dastehe – trotz der Corona-Pandemie.

Hartmut Winkler war gerührt. „Ich möchte Ihnen und ihren Vorgängern danken für die nette, aufopferungsvolle und sehr angenehme Zusammenarbeit. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht“, sagte er mit Blick auf die Stadtverordneten, die in Corona-Zeiten mit weitem Abstand in der Halle saßen. Es sei ihm immer oberstes Ziel gewesen, etwas Gutes für die Stadt zu tun. „Ein paar Fußabdrücke habe ich doch hinterlassen. Wir hatten drei Haushaltssperren und ein Haushaltssicherungskonzept. Wir müssen aber jetzt keine Haushaltssperre ausrufen, auch wegen Corona nicht“, so Winkler. Zu 60 Prozent freue er sich auf die Zukunft, aber die Arbeit, die Bestätigung und das Kollektiv werden ihm fehlen. Wer auf Hartmut Winkler folgt, ist noch unklar. Die Stelle der Kämmerers wird neu ausgeschrieben.

