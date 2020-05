Velten

Der Veltener Jugendclub Oase wird seit Ende 2019 von Grund auf durch die Stadt saniert. Für die Dauer der Bauarbeiten ist das Oase-Team ins Bürgerhaus in Velten-Süd gezogen. Ziel ist es, das einstöckige, 630 Quadratmeter große Haus aus den 1970er-Jahren für die heutigen Anforderungen an soziale Einrichtungen fit zu machen und die notwendige Barrierefreiheit zu schaffen. Die Stadt investiert in diese umfangreiche Maßnahme rund 800 000 Euro. „Die Bauarbeiten an der Oase zeigen, wie gelebte Beteiligung von Jugendlichen funktionieren kann. Mit der Fertigstellung voraussichtlich zum Sommer haben Veltens Jugendliche einen Treffpunkt ganz nach ihren Wünschen und Bedürfnissen. Von der Raumaufteilung bis hin zur Gestaltung der Inneneinrichtung durfte die Jugend nämlich mitbestimmen und kreativ werden“, so Fachbereichsleiterin für Soziales, Jennifer Collin.

In der Breiten Straße setzen seit Monaten die Bauarbeiter das um, was sich die Jugend gewünscht hat. Verzögerungen gab es bisher aufgrund der Corona-Pandemie nicht, die Arbeiten verlaufen nach Plan. So wurden der Sanitär- und der Küchenbereich vollständig erneuert. Um die Barrierefreiheit zu schaffen, wurden der Fußboden und die Zugänge zum Haus angeglichen. Die Elektrik wurde inklusive der Lampen auf den neusten Stand gebracht. Auch eine Verbesserung der Energieeffizienz des Hauses hatten die Planer beim Umbau im Blick, um die Unterhaltskosten dauerhaft zu senken. In allen Räumen wurde darüber hinaus bereits gemalert.

Mehr Platz im Südflügel

Die größte Veränderung hat der Südflügel erhalten. Hier haben die Handwerker den großen Aufenthaltsbereich erweitert. Der geschaffene offene helle Raum besitzt zur Küche hin einen Tresen und wird mit Sicherheit der Lieblingsort der Heranwachsenden werden. „Ich hoffe, dass die neue Oase damit künftig für noch mehr Besucher attraktiv ist und ein zweites Zuhause bietet“, so Jennifer Collin.

Auch im vorderen Außenbereich wird sich einiges zum Positiven verändern. Der momentan noch trostlos wirkende Platz erhält eine Calisthenics-Anlage und einen Ganzkörpertrainer sowie eine Nestschaukel. „Besonders freuen sich die Jugendlichen auch auf die neuen Graffitiwände, die dann hoffentlich noch in diesem Jahr in einem Graffitiworkshop bunt werden“, so die Leiterin der Oase, Yvonne Scherdin. Für die Umgestaltung dieser rund 3000 Quadratmeter großen Außenanlage sind zusätzlich rund 385 000 Euro im städtischen Haushalt eingeplant.

Ein konkreter Einzugstermin lässt sich aufgrund der Corona-Pandemie derzeit noch nicht benennen.

