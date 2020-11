Hennigsdorf

Patrick H. war im Jahr 2019 der Schrecken vieler Läden zwischen im Hennigsdorfer Zentrum. In den meisten hat er Hausverbot. Dass hielt den Hennigsdorfer nicht davon ab, sie trotzdem aufzusuchen und Waren von geringem Wert mitgehenzulassen. Deshalb saß 31-Jährige am Donnerstag vor den Richtern des Schöffengerichtes Oranienburg. Fünf Fälle aus dem vorherigen Jahr wurden verhandelt. So soll er am 9. Februar in der NP-Filiale in der Storchengalerie den Hitlergruß gezeigt und den entsprechenden Ausruf gemacht haben, als ihn das Personal aus den Laden warf.

Am 4. Oktober ließ er einen kleine Stolle in seiner Hosentasche verschwinden. Als ihn die Chefin der „ Mäc Geiz“-Kette zur Rede stellte und ihm die Stolle aus der Tasche zog, schlug er sie mit der Faust gegen die Brust, den zu Hilfe eilenden Azubi auf den Oberarm und flüchtete. Kurz darauf tauchte er nochmals auf, griff drei Packungen Zigarettenfilter und verschwand. Genau vor einem Jahr, am 11. November, und eine Woche später, fiel der gelernte Schlosser unangenehm in der Rossmann-Drogerie auf. Hier klaute er ein Glas mit Brotaufstrich und ein Handy. Beobachtet wurde er über eine Videokamera von einer Mitarbeiterin. „Er war öfter bei uns“, sagte sie als Zeugin aus und „man hatte Angst vor ihm“. „Der König zahlt“, habe er mehrmals gerufen. Alle Verkäuferinnen dieser Läden kennen den Kunden und bezeichneten ihn als merkwürdig, verwirrt und aggressiv.

Er sitzt derzeit im Gefängnis

Wegen vieler solcher kleiner Delikte sitzt Patrick H. zurzeit in Haft. Er war bisher immer mit Geldstrafen davongekommen. Weil er sie aber nicht bezahlt hatte, muss er sie jetzt absitzen. Nun kommen diese neuen Fälle dazu, sodass sich das Schöffengericht, die höchste Kammer am Amtsgericht, damit beschäftigen muss. Erschwerend für ihn, dass man bei ihm auch noch Amphetamin gefunden hatte.

Das ist wahrscheinlich die Wurzel seines kleinkriminellen Lebens. Mit 13 Jahren habe er angefangen Cannabis zu rauchen. Bis vor vier Jahren täglich. Dann habe er die Wahnvorstellung gehabt, er sei im Krankenhaus von seinem Bettnachbarn erschossen worden. Seitdem lebe er „als sein Zwillingsbruder“ und rauche nicht mehr, so der Angeklagte. Stattdessen nun die Amphetamine. Ähnlich krude Geschichten hatte er auch dem vom Gericht bestellten Gutachter Thomas Badow, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, erzählt. Schizophrenie durch Drogenmissbrauch, chronische Wesensveränderungen und hirnorganische Schädigungen bescheinigt der Arzt dem Angeklagten. Aufgrund dieses Befundes sei der Mann zwar vermindert, aber nicht schuldunfähig, schätzte der Experte ein.

Unklar blieb in der Beweisaufnahme, ob Patrick H. bei Rossmann das Handy gestohlen hat. Dazu will das Gericht die Videoaufzeichnungen sehen und noch einen weiteren Zeugen hören. Deshalb wird im Dezember fortgesetzt.

