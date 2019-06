Velten

Brennende Bahnschwellen setzten den Bahnverkehr am Dienstagmorgen zwischen 7 und 8.30 Uhr außer Betrieb, etwa 15 Einsatzkräfte der Veltener und Hennigsdorfer Wehren waren am Gleisbett nahe der Hennigsdorfer Straße in der Ofenstadt im Einsatz. Die Bahnschwellen seien aufgestapelt und etwa fünfmal fünf Meter groß gewesen, so Veltens Stadtbrandmeister Heiko Nägel. „Ich habe die Sperrung der Bahn veranlasst, weil die Kameraden nahe dem Gleisbett im Einsatz waren.“

Ein Notfallmanager der DB sei zum Einsatzort geeilt und habe alles veranlasst. Nachdem die Schwellen gegen 8.30 Uhr gelöscht waren, wurde der Bahnverkehr sofort wieder freigegeben. Ob es Brandstiftung war, wird sich wohl nicht klären lassen. Der Brand passierte auf einem Privatgelände, die Kripo war nicht im Einsatz.

Von Marco Paetzel