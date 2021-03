Velten: Deutsche Bahn sagt Graffiti-Schmierern den Kampf an

Velten

Seit September 2019 ist die neue Personenüberführung am Veltener Bahnhof – 31 Meter lang, verglast und mit drei Fahrstühlen ausgestattet – fertiggestellt. Damit es keine Schmierereien gibt, gestalteten Gymnasiasten des Veltener Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums die neue Überführung eigens mit Kunstwerken. Doch seit Monaten ist der Zustand des Veltener Bahnhofs wieder ein einziges Ärgernis. Immer wieder gibt es Graffiti-Schmiererein und Müll in und an der Überführung. Auch die alte, mittlerweile abgerissene, Bahnhofüberführung war in der Vergangenheit immer wieder davon geplagt, was dem Gesamtbild des Bahnhofs nicht zugute kam. Nun ist er für komplett saniert worden, mehr als fünf Millionen Euro hat das gekostet.

Doch der Vandalismus ist geblieben. „Die Verunreinigung des Bahnhofes ist sehr ärgerlich. Denn gerade der Bahnhof, zumal erst vor wenigen Jahren aufwendig für viele Millionen Euro saniert, ist für viele Besucherinnen und Besucher das Eingangstor zur Ofenstadt. Ein sorgsamer und pfleglicher Umgang sollte ein Selbstverständlichkeit sein“, erklärt dazu auf MAZ-Anfrage Veltens Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer. Für die Reinigung des Bahnhofsgeländes sei allerdings die Deutsche Bahn zuständig. „Die Bahn ist über die aktuellen Verschmutzungen durch die Stadt informiert worden und hat diese beseitigt“, erklärt die Sprecherin weiter.

Es wird nun regelmäßig gereinigt

Der Wunsch der Stadtverwaltung nach einer häufigeren turnusmäßigen Reinigung des Bahnhofs sei schon vor längerer Zeit gegenüber der Bahn geäußert worden. „Dem ist die Bahn nachgekommen. Der Bahnhof Velten wird von April bis einschließlich Oktober zweimal monatlich nass gereinigt und erfährt einmal wöchentlich eine grobe Reinigung. In den Wintermonaten erfolgt die Nassreinigung einmal monatlich. Hinzu kommen Reinigungen nach Bedarf“, erklärt Stefanie Steinicke-Kreutzer weiter. Bürgerinnen und Bürger, die Verschmutzungen oder Beschädigungen am Bahnhof entdecken, könnten diese über das Portal „Maerker“ auf der Internetseite der Stadt jederzeit der Stadtverwaltung unkompliziert melden. Dann können Hinweise direkt und zügig der Bahn weitergeleitet und Verschmutzungen schnell entfernt werden.

Außerdem habe die Deutsche Bahn auch eine Servicenummer , unter der Beschädigungen und Verschmutzungen auf Bahnhöfen gemeldet werden können. Diese sei unter der Nummer 0331/2357520 zu erreichen, wie Veltens Sprecherin erklärt.

Von Marco Paetzel