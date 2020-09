Velten

Michael Kautz hat sich am Dienstagmorgen ins Auto gesetzt, um seine Erledigungen in der Hauptstadt zu machen. „Wenn ich später losgefahren wäre, wäre ich kaum noch auf meinen Parkplatz gekommen. Die Leute nehmen ja keine Rücksicht“, sagt der 65-Jährige. Mit seiner Frau lebt er in der Straße Am Kuschelhain, seit Montag herrscht hier Ausnahmezustand. Die Rosa-Luxemburg-Straße, eine der Verkehrsadern der Ofenstadt, wird saniert, und nun ist eine Fahrbahnseite gesperrt – deshalb nutzen viele Fahrer Velten-Süd und den Kuschelhain als Umfahrung. Doch die schmalen Straßen sind für derart viel Verkehr nicht ausgelegt.

„Es ist die reinste Katastrophe, weil es einen langen Rückstau gibt. Morgens bis um 9 geht das, und dann wieder ab 12.30 Uhr – das zieht sich teilweise bis 18 Uhr“, sagt der 65-Jährige. Einparken sei dann kaum noch möglich. Es würden Sattelauflieger, Baufahrzeuge oder Reisebusse durchkommen. Es gebe viele ältere Leute und Kinder, das könne gefährlich werden. „Es halten sich ja auch nicht alle an Tempo 30“, sagt Kautz. Ein paar Meter weiter geht Gudrun Köhler (57) gerade mit ihrem Rollator spazieren. „Der Gestank und die Abgase sind schlimm. Ich habe chronische Bronchitis und musste zwei Tage lang alles zumachen“, sagt die Anwohnerin. Sie sehe ein, dass die Rosa-Luxemburg-Straße saniert werden müsse – aber das Wohngebiet müsse den Autos der Anlieger vorbehalten bleiben.

Viele fahren über Velten-Süd. Quelle: Marco Paetzel

In der Veltener Verwaltung ist das Problem bekannt. „Die offizielle Umleitung führt nicht durch das Wohngebiet Kuschelhain. Ortskundige Autofahrer scheinen jedoch den Weg durch das Wohngebiet als Abkürzung zu nehmen, sodass es dort in den vergangenen Tagen zu einem erhöhtem Verkehrsaufkommen kam“, erklärt Stefanie Steinicke-Kreutzer, Sprecherin der Stadtverwaltung. Man bitte die Autofahrer um gegenseitige Rücksichtnahme und daher herzlich darum, der Ausschilderung stadtauswärts über die Bahnstraße – Viktoriastraße – Bötzower Straße tatsächlich zu folgen, selbst wenn dies für einige Monate einen Umweg darstelle.

Das Ordnungsamt hat ein Auge auf die Sache

„Das Ordnungsamt beobachtet momentan die Verkehrssituation. Sollte sich zeigen, dass sich der Verkehrsfluss nicht von selbst wieder reguliert, weil Autofahrer letztlich erkennen, dass der Weg durch Kuschelhain nicht schneller ist, wird gegebenenfalls nachgesteuert werden müssen“, erklärt Veltens Sprecherin weiter. Auch die Stadt Velten bedauere die Verkehrsbeeinträchtigungen auf einer der Verkehrshauptadern durch die Stadt und bitte um Verständnis. „Die Arbeiten an der Trinkwasserleitung sind jedoch zwingend notwendig“, erklärt Veltens Sprecherin weiter.

Vom 25. bis zu 28. September wird zudem die A10, nördlicher Berliner Ring, zwischen dem Autobahndreieck Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder voll gesperrt. „Die ausgewiesene Autobahn-Umleitung führt auch über die L20 in Velten, also die Rosa-Luxemburg-Straße. Für den Zeitraum der Autobahn-Umleitung wird die Baustelle in Velten ruhen, die momentane Umleitung aufgehoben und der Verkehr beidseitig möglich sein“, erklärt Stefanie Steinicke-Kreutzer.

Die Anwohner sind sauer. Quelle: Marco Paetzel

Die Arbeiten in der Rosa-Luxemburg-Straße hatten am Mittwoch, 9. September begonnen. Dabei sollen Sanierungsarbeiten an der Trinkwasserleitung erledigt werden. Diese könnten laut Stadtverwaltung voraussichtlich bis Anfang Dezember 2020 andauern. Anfangs war nur die Verkehrsführung für Fußgänger geändert worden. In der ersten Bauphase ab Montag wurde die Rosa-Luxemburg-Straße zwischen der Nauener Straße und der Bötzower Straße halbseitig gesperrt. Verkehr aus Richtung Marwitz wird Richtung Zentrum durch die Rosa-Luxemburg-Straße als Einbahnstraße geführt – die entgegengesetzte Richtung wird über die Bahnstraße – Viktoriastraße – Bötzower Straße umgeleitet. Nur klappt das nicht so wie erhofft, sagt Anwohner Michael Kautz. „Sie sollen einfach ein Schild ,Nur Anlieger’ hinbauen und es wäre erledigt.“ Sonst sei es nur eine Frage der Zeit, bis es kracht.

Von Marco Paetzel