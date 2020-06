Die Badesaison beginnt: Der Bernsteinsee eröffnet am Freitag

Velten

Das Land hat bekannt gegeben, dass der Besuch von Freibädern wieder möglich sein wird. Damit kann auch der Bernsteinsee unter Einhaltung der geltenden Kontakt- und Abstandsbeschränkungen wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Ein Hygienekonzept wurde von der städtischen REG als Betreiber erarbeitet. Die Öffnung des Sees ist für den 5. Juni 2020, 9 Uhr, vorgesehen.

Um die Hygienebedingungen einzuhalten, wird die Besucherzahl auf 1000 je Tag begrenzt. Für den Schutz der Bade- und Erholungsgäste wurden u. a. folgende Hygienemaßnahmen getroffen: Der Verkauf der Tickets erfolgt ausschließlich online für die Dokumentation der persönlichen Daten im Falle der Feststellung eines Corona-Krankenfalls. Die Besucherzahl wird durch die Reduzierung der Ticketverkäufe begrenzt. Zudem werden die Gäste gebeten, nur gesund das Strandbad Bernsteinsee zu betreten. Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist überall auf dem Gelände und im Wasser einzuhalten.

Die Bade-Plattform im Schwimmerbereich kann leider nicht genutzt werden, da dort eine Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich ist. Es ist zudem nötig, die Badezeit von 9bis 18 Uhr zu beschränken, da die Rettungsschwimmer nur bis 18 Uhr vor Ort sind. Das Ende wird gegen 17.30 Uhr vom Rettungsschwimmer angekündigt. Lediglich der neue Gastronomiebereich darf bis maximal 22 Uhr geöffnet bleiben.

Die Eintrittspreise bleiben moderat

Die sehr moderaten Eintrittspreise bleiben auch in dieser Saison erhalten. Kindergartengruppen und Schulklassen der Stadt Velten sowie Gruppen der Jugendfeuerwehr haben freien Eintritt, müssen sich jedoch 3 Tage vorher anmelden unter info@reg-velten.de. Für diese Gruppen wird ein gesonderter Bereich abgesperrt.

Alle Besucher des Bernsteinsees können sich in diesem Jahr trotz aller Einschränkungen auch auf einige Neuerungen am See freuen, denn der Bernsteinsee wird nach und nach behutsam zu einem touristischen Juwel geschliffen. Aktuell werden der Sanitärbereich und der Rettungsschwimmerbungalow nach mehr als 30 Jahren Nutzung renoviert, die Sanitärobjekte werden ausgetauscht. „Planer sind darüber hinaus damit beauftragt, für das Gelände ein stimmiges Gestaltungskonzept zu entwickeln, das noch in diesem Jahr der Politik vorgestellt werden soll“, erläutert Bürgermeisterin Ines Hübner.

Gastronom aus Berlin ist mit dabei

Ganz neu: Der Berliner Gastronom und Veranstalter Arnold Bergmann wird sich in dieser nun verkürzten Badesaison um die Verpflegung der Badegäste am Bernsteinsee kümmern. „Er hat bei der Neuausschreibung, die aufgrund der Sanierung der Gebäude nötig wurde, mit seinem mobilen Konzept überzeugt“, so Susanne Zamecki, die von Seiten der Stadt zuständig ist für den Bernsteinsee. Bergmann Gastronomie wird die Seebesucher aus einer ansprechenden, mobilen Blockhütte mit Biergarten und auf einer mobilen Seeterrasse mit Speisen und Getränken versorgen.

Das Wasserski- und Wakeboard-Fahren als kontaktloser Individualsport ist unter Auflagen wieder möglich. So muss der Mindestabstand von 1,5 Metern muss gewährleistet sein. Alle Fahrer haben ihr eigenes Sportequipment mitzubringen und müssen sich vorab online beim Betreiber anmelden.

