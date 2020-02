Die Beachpartys am Bernsteinsee können steigen

Velten

Die Tinte unter dem Vertrag ist gerade trocken. Am Montagmittag unterschrieben Vertreter der Veltener REG den Kontrakt mit Berliner Veranstalter Arnold Bergmann: Am 20. Juni und 15. August werden wieder Tausende Besucher zu Beachpartys an den See kommen, um Livemusik und DJs zu erleben. „Wir führen schon Gespräche mit Bands, unter anderem auch mit ,Right Now’“, erklärt Arnold Bergmann , Inhaber der Bergmann Event Gastronomie.

Fünf Jahre lang hatte die Band aus Birkenwerder die Feste selbst organisiert, rund 3000 bis 4000 Leute kamen jedes Mal. Doch es gab Lärmbeschwerden und zuviel Müll – und so beschloss der Stadtwerke-Aufsichtsrat das Ende der Beachpartys. Im April 2019 entschieden die Stadtverordneten auf Antrag von Pro Velten, die Veranstaltung wieder an den See zu holen.

5000 Leute könnten kommen

Wie lange die beiden Beachpartys dauern werden, das müsse man erst noch mit dem Umweltamt besprechen, so Arnold Bergmann, der unter anderem auch das Hennigsdorfer Stadtfest oder das Oktoberfest auf dem Berliner Alexanderplatz ausrichtet. Fest steht, dass es wieder eine große Bühne nahe des Beachsoccer-Feldes geben wird. „Wir gehen von etwa 5000 Leuten aus, das muss sich ja auch rechnen.“ Steffen Carls, technischer Leiter der REG, freut sich, dass Bergmann sich durchgesetzt haben. „Sie kümmern sich auch um Reinigung und Müllbeseitigung, damit auch der Badebetrieb danach wieder funktionieren kann.“

Der komplette Bereich am Strand soll aufgehübscht werden. Die Perla del Lago wird nicht mehr öffnen. Quelle: Marco Paetzel

Bergmann wird auch die komplette Gastronomie in dieser Badesaison übernehmen. „Wir werden zwei große Verkaufsstände auf dem Gelände aufbauen. Eine große Hütte für etwa 60 Leute solle auf dem Platz neben dem Bademeister-Haus aufgebaut werden – vor der Hütte können nochmal 150 sitzen. Es wird Tellergerichte, Salate, Currywurst, Pommes und Drinks geben. Zudem werden Liegestühle, Strandkörbe und Palmen aufgebaut. „Wir machen das hier richtig schön“, so Arnold Bergmann. Nach Saisonende wird die Hütte wieder abgebaut, sie wird dann auf Oktoberfesten gebraucht. „Es ist erstmal eine mobile Lösung. Wir müssen schauen, ob wir dabei bleiben. Wir wollen aber erstmal sehen, wie das angenommen wird“, so Carls.

Die „Perla del Lago“ öffnet nicht mehr

Die Gaststätte „Perla del Lago“ indes wird nicht mehr öffnen, der Betreibervertrag ist Ende 2019 ausgelaufen – Inhaber Nicola Battaglia, der seit mehr als 15 Jahren am See kochte, hatte sich nicht mehr auf die Ausschreibung beworben. Bergmann hatte es dagegen versucht, weil er mit Tobias Tuchlensky, dem Betreiber der Wasserski-Anlage befreundet ist. „Er hat mich immer wieder verrückt gemacht, dass ich es hier mal versuchen muss.“ Hat geklappt.

Die Vorbereitungen für die kommende Badesaison indes laufen, die Spuren der Herbstes sollen erstmal beseitigt werden. Die Saison soll besser enden als die vergangene: 2019 hatte der Bernsteinsee nur rund 25 500 Besucher. „Im Jahr davor waren es 32 703 Besucher. In sehr sonnenreichen Jahren sind mehr als 30.000 Besucher am See“, erklärt Steffen Carls. Zudem wird der Rettungsschwimmer-Bungalow ausgebaut, auch der Imbiss-Bungalow direkt am Stand und die Sanitäranlagen werden überarbeitet. Außerdem soll sich ein Planungsbüro um ein einheitliches Erscheinungsbild des Sees kümmern – mit Farbe und einfachen Sanierungen soll das Umfeld des Sees ansehnlicher werden. „Wir wollen auch die Abbruchkante am Strand beseitigen und den Badebereich für den Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich neu ausmessen“, erklärt Steffen Carls.

Auch der Bademeister-Bungalow soll modernisiert werden. Quelle: Marco Paetzel

In puncto Wasserqualität – in den vergangenen Jahren ein großes Problem – soll es weiter bergauf gehen, die Veltener Stadtverwaltung ist mit dem Landkreis Oberhavel zum Thema im Gespräch. Es gibt regelmäßige Monitorings – also Wasserüberprüfungen – am Bernsteinsee. Um die Wasserqualität zu verbessern, ist zunächst das Angeln seit 2020 untersagt. „Da wird ja angefüttert, das könnte wieder Nährstoffe in den See einbringen“, so Carls. Weitere Maßnahmen folgen. Der Wasserstand des Sees indes bleibt niedrig, weil der Grundwasserspiegel durch die Trockenheit gesunken ist. Wasser einlassen hat keinen Sinn – der Bernsteinsee ist grundwassergespeist.

„Der Einsatz unserer eigenen zwei Rettungsschwimmer hat sich im letzten Jahr bewährt“, so Carls. Auch in der Saison setze die REG auf diese Lösung. „Zusätzlich unterstützt uns die DLRG an acht Wochenenden in der Saison.“ Die Zusammenarbeit habe sich gut entwickelt. Deshalb gibt es 2020 zwei zusätzliche DLRG-Einsätze.

Von Marco Paetzel