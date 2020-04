Velten: Diese Geschäfte haben nun wieder geöffnet

Velten

Auch in der Veltener Ofenstadt werden am Mittwoch wieder einige Geschäfte öffnen, deren Fläche die Grenze von 800 Quadratmetern nicht übersteigt. Elektronikhändler Frank Redlich, er hatte unter strengen Auflagen zuletzt auch geöffnet, wird wieder normale Öffnungszeiten haben. „Allerdings werden wir unsere Vorsichtsmaßnahmen der letzten Wochen unverändert lassen, da diese sich hervorragend bewährt haben“, erklärt der Leegebrucher. Er hatte zuletzt eine Sondergenehmigung, weil er einen Paketdienst hat – aus dem Laden in der Poststraße 38 durfte er nichts verkaufen. Alles ging nur via Whatsapp, Email und Telefon, Redlich lieferte nach Hause. Ab Mittwoch gehe es von 9 bis 18 Uhr weiter. Unter anderem öffnen außerdem:

Sonnenstudio Sunpower Velten, Rosa-Luxemburg-Straße 49 a

Sommers An- und Verkauf, Poststraße 38

Punkt 10, Poststraße 40

Juwelier-Geschäft Kuhl, Viktoriastraße 57

Bäckerei & Konditorei Plentz Filiale Velten, Bahnstraße 7 (Ohne Café-Bereich)

Allianz Generalvertretung Philipp Mertsch, Am Markt 11

Die Liste wird aktualisiert.

Haben Sie auch ein Geschäft, das am Mittwoch wieder öffnet? Dann schreiben Sie uns: Oranienburg@maz-online.de

Von MAZonline