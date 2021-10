Velten: Die Ofenstadt unterstützt den Wünschewagen auf seinen Reisen

Velten

Sterbenskranken einen letzten Wunsch erfüllen – mit diesem Ziel rollt seit September 2016 der Brandenburger Wünschewagen durch Deutschland und versucht die Wünsche in die Tat umzusetzen. „Wir haben jede Woche zwei bis drei Fahrten und es ist immer wieder sehr bewegend, wenn man Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann“, merkt Chantal Waschmann an, die seit Mai dieses Jahres Projektkoordinatorin beim Arbeiter-Samariter-Bund ist und sich dort um den Wünschewagen kümmert.

Seit 20 Jahren existiert der Spendenladen in Velten. Quelle: Enrico Kugler

Die 48-jährige Veltenerin weiß genau, welch Gefühlswelten bei solchen Fahrten aufkommen, denn bereits seit 2018 begleitete Waschmann ehrenamtlich den Wünschewagen, meistens zusammen mit Ehemann Roy. Da ist es sicherlich auch kein Zufall, dass gerade die Heimatstadt der Waschmanns seit einiger Zeit eine immer engere Verbindung mit dem Wünschewagen pflegt. Immer mehr Vereine, Unternehmen aber auch Privatpersonen aus der Ofenstadt Velten unterstützen die Arbeit des Wünschewagens. „Darüber sind wir natürlich wahnsinnig glücklich“, zeigt sich Chantal Waschmann erfreut. Seit einigen Monaten unterstützt der Veltener Rugbyclub intensiv die zumeist ehrenamtliche Arbeit, trägt auch bei Spielen mittlerweile das Logo des Wünschewagens auf der Brust. „Vor einiger Zeit hat uns der Rugbyclub auch geholfen, den letzten Wunsch eines Sterbenskranken zu erfüllen. Der Mann hat seine Lebenspartnerin in Potsdam geheiratet und der Rugbyclub hat uns für den Transport der Familie den vereinseigenen Bus zur Verfügung gestellt.“

Der Veltener Rugbyclub ist ein großer Unterstützer des Wünschewagens. Quelle: Privat

Und die Zahl der Unterstützter aus der Ofenstadt nimmt stetig zu. Neben einigen ehrenamtlichen Helfern, die auch bei Fahrten des Wünschewagens unterstützend dabei sind und dem Blumenladen „Mauerblümchen“, ist nun auch der Spendenladen der evangelischen Kirchengemeinde aus Velten als Unterstützer des Wünschewagens aufgetreten. Christiane Schmidt und Sabine Füchtenschnieder vom Spendenladen überreichten in der Vorwoche Chantal Waschmann einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro. „Wir haben sehr viel über den Wünschewagen in der Zeitung gelesen und finden diese Arbeit wundervoll“, erklärt die 68-jährige Christiane Schmidt die Spende. „Das rührt uns natürlich ungemein, dass der Spendenladen uns unterstützt“, ist Chantal Waschmann sichtlich bewegt. Denn der Spendenladen ist selbst für Bedürftige da. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten gibt es ihn in der Ofenstadt, seit nunmehr zehn Jahren in der zweiten Etage des Bürgerzentrums. Auf knapp 180 Quadratmetern Fläche werden Spielzeug, Haushaltswaren und Bekleidung für Damen, Herren und Kinder angeboten.

Chantal Waschmann und Ehemann Roy unterstützen seit Jahren den Wünschewagen. Quelle: Knut Hagedorn

„Wir sind ein Second-Hand-Allroundladen. Alle Waren werden gespendet und können dann für eine Spende mitgenommen werden“, berichtet die 70-jährige Sabine Füchtenschnieder. 14 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Spendenladens kümmern sich um die Bereitstellung der Waren. „Wir legen dabei großen Wert auf Qualität, wir sind keine Müllentsorgung“, ergänzt Sabine Schmidt. Seit vielen Jahren unterstützt auch die Stadt Velten die Arbeit des Spendenladens. „Die Stadt stellt uns die Räumlichkeiten, wir müssen demnach nur für unsere Betriebskosten aufkommen. Von daher haben wir immer Geld übrig, was wir dann spenden“, berichtet Christiane Schmidt.

Die Fernsehmoderatorin Tatjana Jury ist Schirmherrin des Wünschewagens in Brandenburg. Quelle: ASB LV Brandenburg

Um auch jedem gerecht zu werden, verteilt die evangelische Kirchengemeinde aus Velten immer 500 Euro. „Wir haben auch an Kindertagesstätten oder Hospize gespendet. Da wir selber wissen wie wertvoll ehrenamtliche Arbeit ist, unterstützen wir diese Tätigkeiten sehr gerne“, berichtet Sabine Füchtenschnieder abschließend. Auch in Zukunft wollen der Veltener Spendenladen und der Wünschewagen des ASB eng zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Somit wird der Unterstützerkreis für den Wünschewagen in der Ofenstadt Velten immer größer und mehr und mehr werden die Ofenstädter zur zweiten Heimat des Wünschewagens, was Chantal Waschmann natürlich ganz besonders freut.

Von Knut Hagedorn