Die Strippenzieherin des Freien Chores

Velten

Wenn sie singt, dann fühlt sich Roswitha Pasche frei. „Die Musik hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, schon mein Vater hat mehrere Instrumente gespielt“, sagt die 65-Jährige. Anno 2000 ist sie mit ihrem Mann Hans-Werner aus dem lauten Berlin-Reinickendorf ins ruhige Bötzow in ein Häuschen gezogen. Ihrem Mann, der 2005 verstorben ist, ging es gesundheitlich damals schon nicht gut. „Wir wollten eine gemeinsame Beschäftigung finden, damit er nicht so einsam ist“, erinnert sich Roswitha Pasche. Und da sie in den 1970er-Jahren gemeinsam in Berlin in einem Kirchenchor gesungen hatten, fiel die Wahl wieder auf die Musik. Roswitha Pasche klapperte telefonisch einige Chöre in der Region ab – das Telefonat mit Sabine Koßmann, damals noch beim Freien Chor in Velten, sagte ihr besonders zu. Nach der ersten Probe wussten Pasches sofort, dass sie bleiben wollen. „Wir haben uns sofort gut aufgenommen gefühlt.“

Seit 2007 Vorsitzende des Chors

Bis heute ist Roswitha Pasche nun beim Freien Chor Velten dabei. Und das nicht nur als Sängerin, sondern auch als Organisatorin, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Kein Wunder. Auch im Berufsleben konnte sie führen, leitete bis 2013 ein Privatkundencenter der Sparkasse. Von 2003 bis 2007 war sie im Chor Zweite Vorsitzende hinter Gundula Goral, seit März 2007 hat die Bötzowerin den ersten Vorsitz übernommen und ist – bis auf eine einjährige Pause – dabei geblieben. Die Arbeit erledigt sie von zu Hause aus: Ehrungen organisieren, Konzerte planen, Rücksprache mit der Veltener Stadtverwaltung halten, Fördermittel beantragen – und natürlich ganz viele Gespräche mit den Chorkollegen.

2017 feierte der Chor seinen 130. Geburtstag. Quelle: privatprivat

Das ist gerade in diesen Tagen wichtig, da die Corona-Pandemie auch dem traditionsreichen Veltener Chor, der 2017 sein 130. Jubiläum feierte, regelmäßige Proben unmöglich macht. Seit Mitte März gibt es nun keine Proben im Kommunikationszentrum. Damit Roswitha Pasche und ihre rund 40 Chorkollegen dennoch bei Stimme bleiben, schickt Chorleiterin Konstanze Löwe, Material zum Einsingen und Warmmachen – und zwar ganz modern per E-Mail. Auch die einzelnen Stimmen singt die Chorleiterin, selber Sopranistin im Chor der Berliner Staatsoper, für die einzelnen Stimmlagen ein.

Die Probe fehlt den Chormitgliedern

Für Roswitha Pasche ist das wichtig, weil sie sich daran orientieren kann. „Aber es fehlt schon die gemeinsame Probe. Man hat kein Feedback und weiß nicht, ob man den Ton richtig gesungen hat und hört auch nicht die anderen Stimmen dazu.“ Die Corona-Krise macht auch den Auftrittsplänen des Chors einen Strich durch die Rechnung. „Wir hatten viele schöne Konzerte geplant und wollten zeigen, was wir alles Neues gelernt haben“, erklärt Roswitha Pasche. Keramikfrühling, Tag des Museums, Pfingstkonzert – alles abgesagt. „Wir sind ja auch von der Altersstruktur her so aufgestellt, dass viele zur Risikogruppe gehören“, so die 65-Jährige. Dennoch gebe es auch jüngere Leute in Chor, einige Ältere hätten ihn in den vergangenen Jahren aber altersbedingt verlassen. „Im vergangenen Jahr haben wir aber vier Damen dazubekommen, wir sind recht gut aufgestellt“, bilanziert die erste Vorsitzende, die dennoch mit Handzetteln, Homepage und Mund-zu-Mund-Propaganda neue Kräfte gewinnen will – vor allem Herren.

Roswitha Pasche bei der Arbeit. Quelle: ENRICO KUGLER

Im Juni geht der Chor regulär in die Sommerpause. „Ich hoffe, dass wir danach wieder loslegen können, um uns für einen Auftritt in der Bötzower Kirche im September vorzubereiten“, so Pasche. Werde das Kommunikationszentrum aber vorher schon wieder für das Proben freigegeben, seien die Sänger umso glücklicher. Was ihre eigene Zukunft angeht, so will Roswitha Pasche noch ein paar Jahre Vorsitzende bleiben – denkbar sei das bis zur nächsten Vorstandswahl 2023. „Ich habe eine wunderbare zweite Vorsitzende in Bernadette Szabo. Sie ist so eine Bereicherung, weil sie sehr engagiert ist“, findet Roswitha Pasche lobende Worte. Sie hofft, dass Szabo ihre Nachfolgerin werden könnte. Weitersingen will Pasche auch dann. „Solange, wie es die Stimme mitmacht, bin ich dabei.“

Von Marco Paetzel