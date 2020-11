Velten

Noch liegen sie da, die Pflastersteine der alten Ladestraße. Hier karrten Lkw schon zu DDR-Zeiten ihre Waren heran, von hier aus wurden sie auf Güterzüge verladen. Heute ist das rund 450 Quadratmeter große Areal am Veltener Bahnhof verkommen, zum gerade erst sanierten Bahnhof samt Vorplatz passt es nicht mehr. „Wir freuen uns, dass auch dieses Vorhaben, wie die anderen am Bahnhof, mit Fördergeldern unterstützt wird“, erklärte Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner, bevor sie den Spaten zum ersten Stich in den Veltener Boden rammte.

Ziel sei es, den Bahnhofsvorplatz zu erweitern, optische Brüche soll es nicht geben. „Der Bürger soll es als eine Einheit wahrnehmen“, erklärte Ines Hübner weiter. Fünf Monate Bauzeit werden die Arbeiten in Anspruch nehmen, etwa Ende Mai könnten die Arbeiten beendet sein.

Auch die Lichthocker kommen zum Einsatz

Die neue Personenüberführung wird damit direkt an den zu bauenden Platz angrenzen, die Restflächen zwischen Bahngelände und Park- & Ride-Parkplatz werden gepflastert, außerdem solle eine neue und kürzere Wegeverbindung direkt vom Übergang zur Bahnstraße auf Höhe des Parkplatzes geschaffen werden. Dort sollen außerdem 29 weitere Anlehnbügel für Fahrräder gebaut werden.

Zwei der markanten gelben Lichthocker, die längst ein Markenzeichen der Ofenstadt geworden sind, ein Hochbeet und zwei Platanen sollen das neue Areal optisch attraktiver machen. Zudem werden in Zukunft die Taxi-Parkplätze, die sich vor dem „Haus des Brotes“ befinden, auf den Park &Ride-Parkplatz verlegt. Zwei Kurzzeitparkplätze – sogenannte Kiss &Ride-Parkplätze – sollen darüber hinaus auf der westlichen Bahnhofsseite entstehen. Rund 440 000 Euro investiert die Stadt in die letzten Baumaßnahme am Veltener Bahnhof, rund 345 000 Euro kommen aus dem ÖPNV-Programm des Landes Brandenburg für das Projekt.

2009 begannen die Planungen

Vor mehr als zehn Jahren hatten die ersten Planungen für die Sanierung des Areals rund um den Bahnhof begonnen, erinnert sich die Bürgermeisterin am Rande des Spatenstichs. 2009 begannen die ersten Arbeiten, unter anderem für Parkplätze, drei Jahre später dann die Sanierung des Bahnhofsvorplatzes. Im Jahr 2015 dann wurde das Bahnhofsgebäude selbst saniert, etwa 15 Jahre lang hatte es – 1893 beim Anschluss der Kremmener Bahn ans Eisenbahnnetz eingeweiht – nach der Wende leergestanden und war immer weiter verfallen. Die Bäckerei Plentz darin wird heute gut angenommen. Zuletzt wurde auch der Bahnhof selbst ausgebaut, und die alte durch eine neue Fußgängerüberführung ersetzt. Mehr als fünf Millionen Euro kosteten diese Arbeiten, 1,3 Millionen Euro übernahm die Stadt.

Ärgerlich ist, dass bereits jetzt wieder Graffiti die Überführung verschandeln, auch eine Scheibe ist kaputt. Doch dafür ist die Bahn zuständig, die Stadtverwaltung will nun nochmals auf den Missstand hinweisen.

Von Marco Paetzel