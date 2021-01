Velten

In der Nacht zum Freitag (29. Januar) brachen bisher unbekannte Personen gewaltsam in ein Geschäft in der Berliner Straße in Velten ein und öffneten in einem Gewerbe- und Lagerraum einen Verpackungskarton. Ob aus diesem etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unbekannt. Durch die Kriminaltechniker konnten vor Ort Spuren gesichert werden. Der entstandene Schaden beläuft sich vorerst auf etwa 1000 Euro.

Von MAZonline