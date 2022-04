Velten: Diebe scheitern beim Diebstahl eines Mercedes

Velten

Ein auseinandergebogenes Armaturenbrett und ein beschädigtes Zündschloss – das stellte ein Firmenmitarbeiter am Mittwochabend fest, als er einen Mercedes Sprinter, der in der Parkallee in Velten abgestellt war, benutzen wollte.

Unbekannte hatten sich offenbar im Zeitraum von Dienstag, 12 Uhr, bis zu jenem Moment, in dem der Mann in den Transporter steigen wollte, an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht. Aus dem Inneren wurde laut Polizei nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Kriminaltechniker sicherten Spuren, die Kripo führt die Ermittlungen.

Von MAZonline