Velten

Bürgermeisterin Ines Hübner und Wirtschaftsförderin Susanne Zamecki haben in der vergangenen Woche die FORAM Service GmbH in Velten besucht. Die Firma hatte erst vor einigen Monaten ihren Hauptsitz von Berlin-Reinickendorf in die Viktoriastraße 41 verlagert.

Digitale Passbildsysteme für Bürgerbüros in Städten und Kommunen sind das Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens, dessen 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem im Außendienst unterwegs sind. Geschäftsführer Andreas Schramm und Prokurist Michael Foth stellten das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen vor: Die „Foto-Fritzen“ aus Berlin nennen sie sich selbst.

Die Hauptkunden sind Kommunen

Beide kommen aus dem Passbildautomatengeschäft, starteten mit fünf Geräten in die Selbständigkeit und begannen nach und nach immer mehr Foto-Automaten an die Bürgerämter der Berliner Bezirke zu liefern. „2006 waren wir die ersten, die biometrische Fotos für Bürgerämter ohne extra Einscannen vollautomatisch zur Verfügung stellen konnten“, berichtete Geschäftsführer Schramm.

Einige Automaten stehen auch heute noch auf Flughäfen oder Bahnhöfen, die Hauptkunden sind jedoch Kommunen. „Wir haben uns über die Jahre immer mehr an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst und bieten den kompletten Service vom Aufbau des Automaten bis hin zur Wartung und Hotline“, sagt der gebürtige Berliner. Von Nordbayern bis zur Ostseeküste versorgt das Unternehmen heute Kommunen mit ihren Foto-Automaten. Für die Kommunen ist der Service kostenlos, die Automaten finanzieren sich über die Nutzer.

Für Velten kommen die Dienste von FORAM nicht in Frage

„Ich wünsche Ihnen einen guten Start in unserer schönen Ofenstadt“, sagte Bürgermeisterin Ines Hübner. Das grundsätzlich interessante Angebot komme für das Bürgeramt in Velten unter den aktuellen Umständen jedoch nicht in Frage. Bisher funktioniere das digitale Übertragen der Fotos der ortsansässigen Fotografen ins Einwohnermeldeamt einwandfrei. Zudem war es ein Wunsch der Politik, auf Automaten zu verzichten.

Von MAZonline