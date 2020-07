Velten

Bunter, frischer Salat in der Theke, es riecht lecker nach Gegrilltem, das sich langsam am Spieß dreht und eine brutzlige Farbe angenommen hat. Der Döner Kebap-Imbiss im weißen Haus in Velten in der Rosa-Luxemburg-Straße 130 ist Kult. „Nicht jeder Imbiss-Betreiber, der Döner verkauft, darf den Namen Kebap verwenden“, sagt Betreiber Aydin Güclüdal (43).

Täglich steht er hinterm Tresen, manchmal ist auch sein Bruder Özgür (35) dabei. „Kebap darf sich nur nennen, was reines Fleisch ist“, sagt Aydin Güclüdal. „Wir verarbeiten ausschließlich Kalbsfleisch, das mit türkischen Gewürzen seinen typischen Geschmack erhält. Und wir schneiden das Fleisch auch nicht mit der Maschine, sondern mit einem speziellem Döner-Messer.“

Auch die drei Soßen wie Kräutersoße, scharfe Soße und Knoblauchsoße seien selbst gemacht. Insgesamt 15 verschiedene Gerichte bietet er in dem Bistro an. Der Salat dazu würde täglich frisch zubereitet. Aus Berlin würde er das Fleisch immer holen.

In Berlin hatte Aydin Güclüdal auch vorher über 20 Jahren einen Döner-Imbiss. Nach Velten habe es ihn durch Zufall verschlagen. „Eine Bekannte hat uns gesteckt, dass der Laden zu vermieten ist. Dort war ja vorher auch ein Döner drin“, erinnert sich Aydin Güclüdal, der selbst auch gerne eines seiner türkischen Gerichte verdrückt. „Wir haben uns den Laden angeschaut und gleich den Mietvertrag unterschrieben. Die Lage ist ja super.“

Seit 2017 gibt es den besonderen Döner Kebap in Velten

Seit 1. September 2017 gibt es jetzt den besonderen Döner Kebap in Velten. „Ich mache hier mehrmals die Woche halt. Die Döner im weißen Haus sind einfach Kult“, sagt ein Handwerker. Geöffnet ist das Bistro inzwischen wieder von 10 bis 23 Uhr. „Wegen Corona haben wir zwei Monate zugemacht“, sagt Aydin Güclüdal. „Es war eine schlimme Zeit, die wir nur dank Erspartem überbrücken konnten. Wir hätten im Laden zwar einen Außer-Haus-Verkauf einrichten können. Aber mein Bruder hat drei kleine Kinder und mein jüngstes Kind ist auch erst zwei Monate alt, das andere fünf Jahre alt. Wir fanden es sicherer, zu zu machen. Gut, dass wir seit 1. Juni wieder offen haben.“

Von Jeannette Hix