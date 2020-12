Velten

Ein Veltener beobachtete in der Nacht zu Sonnabend mehrere Männer, die in der Straße „Große Promenade“ den Kofferraum eines Pkws aufbrachen und dann davonliefen. Alarmierte Polizisten hinderten drei 19- bis 21-Jährige in Tatortnähe daran, zu flüchten.

Die Diebe hatten mehrere Werkzeugkoffer sowie hochwertige Elektrogeräte bei sich. Sie haben die gestohlenen Gegenstände womöglich aus drei teils unverschlossenen Pkw entnommen, welche auf einem umfriedeten Grundstücken standen. Zudem schoben sie eine Mülltonne mitten auf die Fahrbahn.

Kripo ermittelt

Da sich die Personen nur teilweise ausweisen konnten, keine Angaben zur eigenen Identität machen wollten und betrunken waren, wurden sie ins Polizeigewahrsam gebracht.

Nach Ausnüchterung und Identitätsklärung wurden sie am Samstagvormittag entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls, wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von MAZonline