Velten

Anfang August hatte die MAZ über das Veltener Ehepaar Kirst berichtet, das seit der Umstellung auf Digitalfernsehen im März überhaupt keinen Empfang mehr hat. Schuld daran ist der Kabelfernseh-Anbieter Pyur, der seit Jahren den Anschluss des Paares bereitstellte. Es sieht nun so aus, als könnte das Paar bald wieder auf Empfang sein. „Die Genehmigung der erforderlichen Tiefbauarbeiten zur Störungsbeseitigung in der alten Waldsiedlung in Velten ist beantragt, die Reparaturarbeiten beginnen schnellstmöglich“, erklärt Mario Gongolsky, einer der Sprecher von Pyur.

Der Fall der Familie Kirst sei durchaus speziell: Auf die Störungsmeldungen folgten die Bau- und Reparaturarbeiten nicht, weil kein laufender Versorgungsvertrag vorgelegen habe. „Für den Kundenservice ist das Haus zwar „aktiv“, also versorgt, im späteren Bearbeitungsverlauf konnte der Technikerauftrag aber nicht ausgelöst werden“, erklärt Gongolsky weiter. „Wir haben den Kunden nun persönlich besucht und mit ihm das Problem erörtert. Der Hinderungsgrund bei der Störungsbehebung wurde verstanden, der Versorgungsvertrag wird erneuert. Ab dann kann das Ehepaar Kist auch ihre TV-Programme in bester HD-Qualität empfangen“, erklärt der Sprecher.

Für Margot und Eberhard Kirst, die beide Rentner sind, ist das eine gute Nachricht. Seitdem der Fernseh-Empfang ausgeblieben war, musste das Paar jeden Abend auf dem Laptop schauen. Dabei hatten sie sich für das Digitalfernsehen extra einen neuen Apparat angeschafft.

Von Marco Paetzel