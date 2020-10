Velten

Das ehemalige Gelände der ehemaligen Ingenieurschule „ Hanno Günther” in Hohenschöpping liegt still da, nichts bewegt sich auf dem 11,18 Hektar großen Areal zwischen Berliner Straße und Stichkanal. Die Stadt Velten hat die Planungshoheit samt B-Plan, entwickeln und vermarkten wird der Landkreis als Eigentümer das Grundstück. Es gebe aber eine enge Zusammenarbeit. „Ich weise Unternehmen, die bei uns anfragen, auf die Möglichkeit hin, dass da in den nächsten drei Jahren etwas entsteht“, so Suanne Zamecki, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation und Wirtschaft im Veltener Rathaus. Viele städtische Unternehmen, die an ihrem Standort nicht wachsen könnten, würden auf den künftigen Businesspark III schielen.

„Es gibt aber noch keine Aufteilungen, wir wissen auch noch nicht,wie groß die Grundstücke werden und wie viele es werden.“ Aber: „Wir werden sicherlich keine Not haben, die Grundstücke allesamt zu vergeben.“ Angefragt haben unter anderem zwei Lebensmittelproduktionsbetriebe, eine Großbäckerei, Holzbau und Tischlerei, eine Produktion und Verleih von Fahrzeugen und Mobilen für Filmproduktionen, ein Betrieb für Metalloberflächen, eine Druckerei und Produktion und ein Baumaschinenhandel – auch ein Hotel mit 96 Betten wäre denkbar. Es liegt gar eine Anfrage für die Erweiterung der Schau-Molkerei Luisenhof um einen Hektar vor – sie ist im nahegelegenen Businesspark I beheimatet.

Das Gelände ist hoffnungslos verfallen. Quelle: Marco Paetzel

Planerische Leitplanken gibt es bei der Verteilung der begehrten Flächen. Die Verwaltung will einen Großteil des Businessparks III in kleineren Parzellen mit einer Größe von 1500 bis 6000 Quadratmetern vergeben. Immer mehr produzierende Unternehmen der Ernährungswirtschaft hatten sich zuletzt in der Ofenstadt angesiedelt - etwa besagte Biomolkerei Luisenhof oder die Tulip Cocoa GmbH. Ziel der Stadt sei es, den Branchenmix zu verbreitern und auch weiteren forschungs- und wissensbasierten Unternehmen, etwa aus den Wirtschaftszweigen Maschinenbau oder Life Sciences, Ansiedlungsmöglichkeiten zu schaffen – ähnlich wie im Blauen Wunder in der Nachbarstadt Hennigsdorf.

Ende der 1930er-Jahre fing alles an

Doch bis dahin muss zuerst die Abrissbirne ran. Denn die Gebäude der ehemaligen Ingenieurschule stehen allesamt noch, inklusive Wohnheimen, Mensa oder der alten Bibliothek. Sie sind allerdings hoffnungslos verfallen, müssen abgerissen werden, nach all den Jahrzehnten. Ende der 1930er-Jahre, war das Regiment „General Göring“ auf dem Gelände stationiert. Nach Kriegsende wurden die ehemaligen Panzergaragen zu Unterrichtsräumen umgebaut. Ein Wohnheim wurde für die Lehrlinge des Stahlwerks, die in Hohenschöpping zu Betriebsschlossern und -elektrikern ausgebildet wurden, errichtet. Anfang des Jahres 1954 wurde die Ingenieurschule „ Hanno Günther“ etabliert, Studenten der Ingenieurschule Ilmenau kamen bald nach Hohenschöpping.

Seit 2005 steht das Gelände leer. Quelle: Enrico Kugler

Entsprechend den damaligen Anforderungen der Industrie in der DDR entstand aus den Fachrichtungen allgemeine Elektrotechnik und Elektromaschinenbau die Fachrichtung elektrische Anlagen. Einige Jahre später kamen die Fachrichtungen Steuer- und Regelungstechnik sowie Automatisierung hinzu. Doch die Wiedervereinigung änderte alles, die Ingenieurschule musste schließen. Einige Jahre lang war anschließend das Oberstufenzentrum II auf dem Gelände untergebracht. Mit dem Bau des Hennigsdorfer OSZ „ Eduard Maurer“ allerdings zogen die letzten Lehrlinge von Hohenschöpping aus, und Ende 2005 war das Gelände quasi endgültig stillgelegt.

Auch eine Erschließungsstraße soll gebaut werden

Nun soll Gewerbe einkehren, wo früher Studenten lernten. Der Entwurf zum B-Plan wurde von den Veltener Stadtverordneten zuletzt durchgewinkt. Gebaut werden soll auch eine innere Erschließungsstraße vom Businesspark I bis zur Hohenschöppinger Straße, sie solle möglichst kurze Fahrwege für den Gewerbeverkehr sichern, die ampelgeregelte Einmündung der Hohenschöppinger Straße in die Berliner Straße entlasten und die Erreichbarkeit der Autobahnauffahrt A111 auch für den Verkehr aus dem Gewerbegebiet Business-Park I verbessern, heißt es in dem Antrag.

Die Natur holt sich das Gelände nach und nach zurück. Quelle: Enrico Kugler

Die Umsetzung des Projektes hängt - wie auch bei anderen derartigen Großvorhaben - von vielen Faktoren ab, die die Kreisverwaltung teilweise nicht oder nur sehr begrenzt beeinflussen könne – unter anderem sind das der Ausgang des Interessenbekundungsverfahrens, die Bewilligung von Fördermitteln oder die erfolgreiche Ausschreibung der Baumaßnahmen. „Daher wäre eine zeitliche Festlegung aus heutiger Sicht unseriös“, erklärt Ivonne Pelz, Sprecherin der Kreisverwaltung, Der Landkreis hat entsprechende Haushaltsmittel für 2021 in Höhe von rund 3,17 Millionen Euro eingeplant, um starten zu können – sofern alles optimal läuft. „Sollten Verzögerungen oder sonstige Schwierigkeiten eintreten, können die nicht benötigten Mittel auch in das darauffolgende Jahr übertragen werden“, erklärt Pelz abschließend.

Vandalismus, Diebstahl und Graffiti waren immer wieder präsent. Quelle: Enrico Kugler

Von Marco Paetzel