Velten

Unbekannte Personen versuchten in der Nacht zu Dienstag (28. September), gewaltsam in die Gewerberäume einer Firma in der Gewerbestraße in Velten einzubrechen. Da das Fenster aber gut gesichert war, misslang das Vorhaben der Täter. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Von MAZonline