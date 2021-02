Velten

Im Zeitraum von Dienstag (23. Februar), 16.30 Uhr bis Mittwoch (24. Februar), 6 Uhr, verschafften sich bisher Unbekannte Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Straße Am Jägerberg. Durch ein Fenster drangen die Täter in das Gebäude ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem zwei Rennräder, einen Kaffeevollautomaten und Technik. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1. 000 Euro geschätzt.

Von MAZonline