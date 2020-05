Velten

Auch die drei städtischen Kindertagesstätten in Velten bereiten sich auf den eingeschränkten Regelbetrieb ab Montag, 25. Mai 2020, gemäß den Vorschriften des Landes vor. Jedes Kind zwischen drei und sechs Jahren soll die Möglichkeit erhalten, mindestens vier Stunden pro Woche in der Kita betreut zu werden. Die Ausweitung auf den eingeschränkten Regelbetrieb hängt dabei maßgeblich von der Betreuungskapazität der jeweiligen Einrichtung in personeller und räumlicher Sicht ab. „Wir sind vor Ort gezwungen, zwischen dem Betreuungsgrundsatz und dem Infektionsschutzgesetz abzuwägen. Die Kita-Leiter und Leiterinnen und die Stadtverwaltung planen die Umsetzung der Vorgaben nach bestem Wissen und Gewissen“, sagt Bürgermeisterin Ines Hübner.

Die Kita-Leitungen haben ein Konzept erarbeitet, wonach Kinder, die nun den eingeschränkten Regelbetrieb wahrnehmen können, in feste Kleingruppen aufgeteilt werden. Während des einschränkten Regelbetriebs bleiben diese Kleingruppen bestehen. Für alle Gruppen ist eine Mittagsversorgung gewährleistet. Um allen Kindern und auch den Hygienevorschriften gerecht zu werden, mussten die Tage und Zeiten für jedes Kind stundenweise individuell festgelegt werden. „Wir bitten Eltern um Verständnis, dass Änderungen leider nicht möglich sind“, so Veltens Fachdienstleiterin Bildung, Marlen Born. Eltern, deren Kinder bisher ausschließlich zu Hause betreut wurden, erhalten ein entsprechendes Schreiben Ihrer Einrichtung.

Kita-Beiträge entfallen

Eltern von Veltener Kita-Kindern, die ab 25. Mai den eingeschränkten Regelbetrieb wahrnehmen, brauchen für die Monate Mai und Juni keine Kita-Beiträge zu zahlen. Bitte beachten: Die bisherigen Notbetreuungsgruppen sind nicht von diesen Anpassungen betroffen! Beiträge müssen für die Notbetreuungskinder auch weiterhin gezahlt werden.

Eltern, die den eingeschränkten Regelbetrieb und die Notbetreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen, müssen folgende Verhaltensregeln beachten:

Kinder dürfen nur mit Mundschutz der Eltern abgeholt und gebracht werden; Kinder müssen an der Tür abgegeben werden; Kuscheltiere und Spielzeuge bitte nicht in die Einrichtungen mitgeben; Kinder können nur betreut werden, wenn sie: keine Krankheitssymptome aufweisen und nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und in der Familie keine Krankheitssymptome aufgetreten sind.

Kein eingeschränkter Regelbetrieb für Krippen- und Integrationskinder

Die Stadt bittet um Verständnis, dass aufgrund fehlender Raum- und Personalkapazitäten sowie der geltenden Hygienestandards Krippenkinder (bis zum dritten Lebensjahr), Integrationskinder sowie Hortkinder, die über die teilweise Öffnung in der Schule nun Unterricht erhalten, bis auf Weiteres noch nicht vom eingeschränkten Regelbetrieb der Kitas profitieren können. „Die Krippenkinder lediglich vier Stunden pro Woche in die Kita zu geben, ist zudem pädagogisch nicht ratsam“, so Fachdienstleiterin Marlen Born. Dies gilt nicht für Kinder, die sich bereits in der Notbetreuung befinden.

Die Veltener Tagespflegestätten dürfen wieder ihren Regelbetrieb ab 25. Mai aufnehmen, sodass dort der volle Beitrag wieder zu leisten ist.

