Velten

Das kostenlose Sportangebot „Fit am Rathaus“ startet am Sonntag, 30. Mai 2021, in das zweite Jahr. Nachdem die Gewinner-Idee aus dem Bürgerhaushalt 2019 im vorigen Jahr breiten Anklang bei den Veltenerinnen und Veltenern fand, bietet die Stadtverwaltung Velten auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit, sich unter professioneller Anleitung zu bewegen.

Die Sportstunde findet, wie schon im vergangenen Jahr, unter freiem Himmel auf dem Sportplatz neben dem Rathaus, Rathausstraße 2, oder aber auf der Wiese vor dem Rathaus statt. Das für alle Teilnehmenden kostenfreie Angebot wird von der Stadtverwaltung durch Fördermittel finanziert.

Es gibt elf Termine

Elf Sporttermine zwischen Mai und Oktober 2021 sind zunächst geplant. Das heißt: Während im vorigen Jahr einmal monatlich gesportelt wurde, ist dies nun sogar regelmäßig alle zwei Wochen möglich. Das kostenfreie Angebot findet stets sonntags 10 Uhr statt und ist breit gefächert. Ob Zumba, Lauftraining, Familien-Yoga, Faszientraining oder Body-Shape – alle Sportbegeisterten oder die, die es werden wollen, kommen auf ihre Kosten. Es gibt auch Termine für die ganze Familie. Los geht’s am Sonntag, 30. Mai, 10 Uhr, mit Family-Joga der Veltenerin Stephanie Dünkel von „KindGefühl“.

Es wird darum gebeten, bequeme Sportbekleidung zu tragen und gegebenenfalls eigene Sport-/Yoga-Matten mitzubringen. Alle Sportangebote richten sich sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene.

Anmeldungen vorab bitte stets bis zum Freitagabend vor dem jeweiligen Termin bei Jessica Goerlich per E-Mail an goerlich@velten.de oder telefonisch unter (03304) 379 149. Bei Regen findet das Sportangebot nicht statt. Seit dem 21. Mai 2021 ist in Brandenburg wieder kontaktfreier Freiluftsport ohne Personenbegrenzung auf Sportanlagen möglich. Um Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wird gebeten.

Von MAZonline