Anfang August konnte die Stadtverwaltung Velten zwei neue Auszubildende in den städtischen Kitas begrüßen. Außerdem erhalten alle drei Kitas wieder für ein Jahr Verstärkung durch drei neue Bufdis. Am Donnerstagmorgen erhielten sie im Rathaus als Willkommensgruß eine kleine Schultüte von Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner, Personalchef Heiko Rüchel-Machler und der Praxisbegleiterin Stefanie Thörmann überreicht.

„Ich freue mich, dass wir wieder Zuwachs bekommen. Das ist wichtig“, betonte die Bürgermeisterin beim Kennenlerntreffen. Alle anwesenden Azubis und Bufdis waren sich einig: Der Empfang, der ihnen in ihren jeweiligen neuen Wirkungsstätten bereitet wurde, war sehr herzlich. Nun wollen sie sich mit vollem Elan für Veltens Nachwuchs engagieren.

Das sind die Azubis

Jessica Oswald, 36 Jahre alt, aus Oranienburg und Nicole Uthes (37 Jahre alt) aus Velten lernen seit dem 1. August ihren nun neu gefundenen persönlichen Traumberuf in der Ofenstadt: Sie haben sich für eine berufsbegleitende Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin entschieden und konnten sich unter insgesamt 45 eingereichten Bewerberinnen und Bewerbern erfolgreich durchsetzen. Jessica Oswald betreute bereits in den vorangegangenen zwei Jahren als Einzelfallhelferin ein Kind in der Veltener Kita Kunterbunt. Zuvor war sie lange Zeit im Einzelhandel tätig: „Doch ich habe nun meine Leidenschaft zum Beruf der Erzieherin entdeckt. Der Beruf ist so faszinierend, jeden Tag erlebt man mit den Kindern Neues.“

Die beiden Frauen lernen in ihrer dreijährigen Ausbildung alle drei städtischen Kita-Einrichtungen mit ihren verschiedenen Konzepten kennen und sammeln ihre praktischen Erfahrungen in der Krippe, im Kindergarten und im Hort. Die schulische Ausbildung findet am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum in Oranienburg statt.

Das sind die Bundesfreiwilligendienstler

Selina Möbius aus Velten (Kita Kinderland, Start 10.8.), die Bötzowerin Jasmina Thiede (Kita Villa Regenbogen, Start 10.8.) sowie Alexander Moos aus Velten (Kita Kunterbunt, Start 1.9.) engagieren sich zudem künftig als Freiwillige über den Bundesfreiwilligendienst in der Stadt. Alle drei werden in den städtischen Kitas ein Jahr lang die Erzieherinnen und Erzieher tatkräftig in ihrer Arbeit mit den Kindern unterstützen. Die 18-jährige Selina Möbius hat ihr Abitur gerade frisch in der Tasche und wollte nicht nahtlos wieder auf die Schulbank zurück: „Die Idee ist schon, dass ich im Anschluss eine Ausbildung als Erzieherin mache.“

Tatsächlich muss es für die drei neuen Bufdis nicht bei einem einjährigen Gastspiel in einer Veltener Kita bleiben. In den kommenden Jahren ist aufgrund der Altersstruktur in der Verwaltung mit einem steigenden Bedarf an neuen Fachkräften zu rechnen. Das Ziel der Stadt Velten ist es deshalb schon heute, gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Wer also als Bufdi seine Berufung zur Erzieherin/zum Erzieher findet und mit Engagement und Einfühlungsvermögen überzeugen kann, hat gute Chancen, sich für eine anschließende Erzieher-Ausbildung bei der Stadt Velten zu empfehlen – so zeigt es mehrfach die Erfahrung der vergangenen Jahre. Bei guten Leistungen in der Ausbildung ist auch eine Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis bei der Stadt Velten als ausgebildete Erzieherin/ ausgebildeter Erzieher denkbar.

Von MAZonline